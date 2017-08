Les illuminations de la Tour Eiffel : une histoire de 128 ans

L'illumination de la Tour Eiffel, samedi, pour accueillir, le brésilien Neymar fait polémique. Des parlementaires ont critiqué l'initiative, jugée trop chère, 50.000 euros, financés entièrement par le PSG. Pourtant, cela fait, plus d'un siècle de la dame de fer marque les grands évènements.

La Tour Eiffel, illuminée pour accueillir la nouvelle recrue du PSG, le brésilien Neymar, voila qui n'a pas plu à tout le monde. A tel point que la mairie de Paris a rapidement publié un communiqué, pour préciser que l'installation avait été intégralement prise en charge par le PSG et que la Tour Eiffel célèbre régulièrement des évènements sportifs, comme la Coupe du Monde de Rugby ou l'Euro de football. Cela dit, cela fait bien longtemps que la dame de fer, prend les couleurs des grandes aventures de son temps. Cela remonte même à sa naissance.

Le soir de son inauguration, en 1889, ce sont 10 000 becs de gaz qui s"éclairent et deux projecteurs illuminent les monuments de Paris. En 1907, une horloge géante de six mètres est installée au deuxième étage pour donner l'heure en chiffres lumineux. En 1925, c'est la marque Citroën, qui accroche ses sept lettres lumineuses, sur toute la hauteur de la Tour. En 1933, une horloge de 15 mètres de diamètre indique l'heure, grâce à des aiguilles formées de rayons lumineux. En 1958, ce sont 1290 projecteurs qui sont installés dans plusieurs fosses du Champ de Mars, pour éclairer la Tour. Pour Noël 1978, elle est décorée d'un sapin lumineux de 30 000 ampoules. Et ça s'accélère : le 5 avril 1997 est lancé le compte à rebours avant l'an 2000, un compteur lumineux face au Trocadéro et le Top de l'An 2000 est donné à 0h00, par une véritable danse de feu, un ballet pyrotechnique inédit. En janvier 2004, la Tour Eiffel devient rouge pour le nouvel an chinois, le 6 septembre 2007, elle revêt un habit griffé ovalie pour la Coupe du Monde de Rugby, en juillet 2008, elle se pare d'étoiles pour la présidence française de l'Union Européenne, en septembre 2015, elle salue la Fashion Week, en 2016, elle devient verte pour la COP 21, aux couleurs de la Belgique après les attentats de Bruxelles, couleurs arc en ciel, après la fusillade d'Orlando, bleu-blanc'rouge après l'attentat de Nice ou rose, pour la campagne internationale contre le cancer du sein. En février dernier, elle illumine la candidature pour les JP 2024 et le 5 août dernier, elle brille pour l'arrivée de Neymar. Cela fait 128 ans que la Tour Eiffel se transforme pour les grandes occasions.

Mais qui peut s'offrir la Tour Eiffel ?

En fait, tout le monde ne peut pas s'offrir les lumières de la Tour Eiffel, même en y mettant les moyens. La ville de Paris ne commercialise pas l'éclairage de la Dame de Fer. En clair, quelque soit le montant, une marque ne peut pas se l'offrir. Les illuminations évènementielles se limitent à deux axes : d'abord des sujets d'intérêt public, la lutte contre le cancer du sein, un soutien au WWF, l'anniversaire de France Info, par exemple, et ensuite, des évènements parisiens, comme l'Euro de football, la Fashion Week ou, dernièrement, l'arrivée de Neymar au PSG, aux frais du club parisien.

La Tour Eiffel, grande séductrice

On vient la voir du monde entier. Les parisiens ont toujours un oeil sur elle, c'est elle qui leur rappelle l'air du temps, au gré de ses couleurs, et elle qui les guide, avec son phare, ses deux faisceaux lumineux qui balaient le ciel parisien depuis le premier jour de l'an 2000.

