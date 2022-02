Les immenses poutres de la flèche de Notre-Dame sont sciées à Saint-Pardoux-l'Ortigier

Une petite scierie de Saint-Pardoux-l'Ortigier tutoie les sommets. Chez Dambo et Frères on vient de terminer le débit d'immenses poutres qui serviront à la reconstruction de la flèche de Notre-Dame. Un travail hors norme. Ce sont les plus longues poutres jamais sciées par l'entreprise corrézienne.

Voici la plus grosses poutres jamais sciées par la scierie corrézienne précise Vincent Damboradjian. 9, 5 mètres de long et 46 cm de côté

Le chantier de Notre-Dame de Paris avance. La phase de consolidation est terminée et les premiers travaux de reconstruction commencent. Et c'est pour ça que partout en France des entreprises travaillent, notamment pour façonner les centaines de pièces de bois qui seront nécessaires. Une petite scierie corrézienne dirigée par les frères Damboradjian à Saint-Pardoux-l'Ortigier entre Tulle et Brive vient ainsi de terminer la fabrication d'énormes poutres.

Une taille limite pour la scierie

Elles sont entreposées désormais parmi les centaines de poutres de charpente et autres stockées dans l'entreprise. 13 poutres de chêne venus de l'Allier. Elles sont faciles à repérer : elles sont beaucoup plus longues et plus grosses que toutes les autres. "Elles font de 8 à 9,5 mètres, précise Vincent Damboradjian. La plus grosse fait 46 cm par 46". C'est même les plus imposantes que la scierie a eu à débiter à ce jour. "On est à 50 cm de notre longueur maxi qu'on peut scier dans la scierie" souligne Thibault Damboradjian. Des pièces qui demandent un grand savoir-faire ajoute son frère Vincent : "La plus grosse fait quasiment plus de 2 tonnes donc ça ne se manipule pas comme un petit bout de charpente habituelle qui fait que 4 mètres".

C'est quelque chose qui restera dans les annales"

Quand la Fédération nationale du bois a sollicité les scieries pour faire ce travail pour la reconstruction de la cathédrale les frères Damboradjian, originaires de la région parisienne, n'ont pas hésité. Un beau défi à relever pour les deux jeunes entrepreneurs qui ont repris cette scierie il y a 6 ans. Et une fierté de participer à cette renaissance de Notre-Dame. "C'est quelque chose qui restera dans les annales" assure Vincent. Et ce n'est pas fini puisque la scierie corrézienne devrait prochainement être sollicitée pour une seconde tranche de travaux avec cette fois le débit de poutres pour la charpente.