Les imprudences de l'été, entre mer et montagne

Chaque été en Méditerranée, les imprudences entre mer et montagne sont nombreuses: on ne compte plus les opérations de secours du CrossMed pour sauver des vies, ou des interventions des pompiers pour venir en aide aux randonneurs en difficultés. La conséquence parfois de comportements à risques.

1.535 opérations de secours (dont 547 dans le Var, et 318 dans les BDR) ont été menées l'an passé entre le 1er juin et le 30 septembre, des opérations de secours coordonnées par le CrossMed pour sauver des vies : des plongeurs disparus, des kayakistes en difficulté, des bateaux qui tirent des fusées de détresse. Mais sur ces 1.535 opérations, une vingtaine d'entre elles s'est révélée fausse. Comme par exemple, des fusées de détresse tirées pour le plaisir.

Même chose en moyenne montagne ou dans les calanques, on ne compte plus les blessures lors de balades, les randonneurs égarés ou victimes de malaise, ou encore mal chaussés, mal équipés, partis sans eau, ni plans, conséquence souvent de l'imprudence ou de comportements à risques.

Les interventions ont doublé suite aux comportements post-déconfinement. - Commandant Philippe Delquié du Grimp (Groupe de Reconnaissance et d'Intervention en Milieu Périlleux)

Chaque année, entre Pâques et la Toussaint, le Grimp ( Groupe de Reconnaissance et d'Intervention en Milieu Périlleux) intervient plus de 150 fois pour secourir des personnes en difficulté, dans les massifs ou les calanques. Interventions auxquelles il faut ajouter les 150 effectuées par le Bataillon des Marins Pompiers. Des chiffres qui ont doublé ces dernières semaines suite au déconfinement et aux pratiques des sports, pas toujours dans les règles de sécurité.

l'an dernier, près de 700 enfants perdus sur les plages de Marseille

Autre imprudence et de taille, celle qui consiste à laisser ses enfants sans surveillance sur la plage. "C'est un peu la calamité de notre région, reconnait le major Brunetti, patron de l'Unité de sécurisation et de prévention du littoral (USPL), en charge de la surveillance des 11 plages marseillaises : "L'année dernière on était arrivé pratiquement à 700, là en trois semaines, on est déjà presque à 100 enfants perdus et les réflexions de certains parents c'est de dire que nous sommes là pour ça ! Non, les policiers et les nageurs sauveteurs ne sont pas là pour faire des châteaux de sable avec les enfants."