Chaque été, la RTM renforce son dispositif de sécurité dans les transports, métro ou bus, notamment vers les plages : pour lutter contre la fraude, mais également pour calmer les esprits, et limiter les altercations entre jeunes et habitants du quartier, que ce soit à bord des bus ou aux arrêts.

En la présence des agents de la RTM, tout se passe relativement bien, mais dès que le dispositif est levé, ça se complique. Une soixantaine d’agents tourne par équipe de 10h à 19h30 chaque jour. Pierrre Durant, le directeur en charge de l’exploitation à la RTM reconnait qu'il y a "régulièrement des appels de chauffeurs pour des échauffourées et des incidents entre voyageurs " , mais il se veut rassurant "le chauffeur de bus peut faire un appel dit de "détresse" qui remonte au PC sécurité et est renvoyé aux services de police, avec intervention rapide des équipes".

La semaine dernière, un passager de la ligne 19 , de retour de la plage de la Pointe Rouge vers le Rond Point du Prado, a été agressé par trois individus, pour avoir simplement tenté de défendre une femme qu'ils importunaient :

Ils ont commencé à m'insulter, me bousculer, à vouloir prendre mon sac et me faire descendre du bus, ils m'ont menacé, je ne sais pas comment j'ai pu garder mon sang froid !