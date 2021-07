Le comportement au volant des automobilistes sera scruté cet été par les gendarmes des Alpes-Maritimes

Ces deux dernières semaines, le nombre d'accident sur l'A8 au niveau du contournement de Nice a doublé par rapport aux années précédentes constatent les gendarmes des Alpes-Maritimes. En cause, le comportement de certains automobilistes.

"On a des bagarres aux barrières de péage"

Les différentes phases du déconfinement ont eu des conséquences selon le lieutenant-colonel Renaud Benne, commandant de l'escadron de la sécurité routière du département. "Les gens sont impatients de tout. Impatients de se retrouver, impatients de partir en vacances pour voir la famille et les amis. Impatients d'avoir digéré l'apéritif avant de reprendre le volant. C'est cette grande impatience et fébrilité que l'on remarque sur la route. Résultat, _ils s'agacent et s'accrochent parfois_. On a des bagarres aux barrières de péage avec des gens qui s'attrapent par le col".

ECOUTEZ - Le lieutenant-colonel Renaud Benne prévient les automobilistes : aucune incivilité sur la route ne sera tolérée Copier

Contrôles aux péages et voitures banalisées pour surveiller les routes

Vu ce constat, les gendarmes seront donc très vigilants cet été au comportement des conducteurs. "On sera très attentif à celui qui va chercher à pousser parce qu'il a envie de passer sur la voie de gauche, celui qui va dépasser par la droite, _celui qui va faire un écart ou une queue de poisson_. C'est ce type de personne que l'on va chercher à distinguer dans la circulation et verbaliser parce que l'on sait qu'à l'arrivée, ces petits comportements qui paraissent anodins peuvent se terminer en dizaines de kilomètres de bouchons voire en blessés."

Ne faites pas comme le régime moteur, ne montez pas au quart de tour parce que la personne devant vous n'a pas très bien conduit"

Les gendarmes l'annoncent, ils seront très présents avec des moyens de contrôles sur le bord de la route mais également avec des voitures banalisés, avec des hommes à l'intérieur qui opèrent. Il y aura également des "gendarmes motocyclistes qui patrouilleront sur l'autoroute et qui vont apaiser la circulation par leur présence" prévient le lieutenant-colonel Renaud Benne.

Garder son sang froid au volant

De son côté, le lieutenant Olivier Galon, commandant du peloton motorisé de Mandelieu, conseille "de bien mettre la climatisation dans la voiture en cas de chaleur pour se détendre. _Les grosses chaleurs énervent tout le monde_, c'est physiologique. Souffler, ne faites pas comme le régime moteur, ne montez pas au quart de tour parce que la personne devant vous n'a pas tout à fait bien conduit. Prenez le temps sur la route, partez sur des horaires décalés pour éviter les fortes affluences."

ECOUTEZ - Les conseils du lieutenant Olivier Galon pour ne pas perdre son sang froid sur la route Copier

Au total, une centaine de gendarmes sont mobilisés pour surveiller les routes des Alpes Maritimes.