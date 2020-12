L'intervention du nouveau maire de Magalas n'est pas passée inaperçu. En présence du personnel municipal, l'élu a demandé aux habitants de respecter le travail réalisé. Ceux qui ne respecteront pas la propreté le week-end seront traqués et verbalisés : une amende de 68 euros

Les incivilités et le non-respect du travail du personnel communal sont déplorables dit le maire de Magalas

C’est un coup de gueule qui n’est pas passé inaperçu à Magalas dans les Avants-Monts au nord de Béziers. Le nouveau maire de ce village de 3.600 habitants ne supporte plus les incivilités récurrentes. Et il l’a fait savoir haut et fort, sur la place principale.

En présence des agents du service technique, Jean-Pierre Simo-Cazenave a demandé à la population de respecter leur travail. Trop d’incivilités récurrentes, surtout le week-end quand les agents sont en repos. Trop de déchets alimentaires, des cartons et des bouteilles abandonnés n’importe où sur la voie publique.

"Les agents se font réprimander par des habitants parce que les rues sont sales le week-end. Ils ne travaillent pas. Ce n'est pas concevable."

Pour y mettre fin, l’élu a demandé à ses policiers municipaux d’examiner chaque semaine les images de 30 caméras de vidéosurveillance, de retrouver les auteurs et de les verbaliser si besoin.

Dépôt sauvage Magalas

Dès janvier, un agent sera chargé de constater chaque jour les incivilités. Les contrevenants seront traqués pour mettre fin à ces incivilités.

"On ne peut pas faire travailler le service de nettoyage même le dimanche."

Dans le village, rares sont les habitants à ne pas avoir eu écho de l’intervention du maire. "C’était indispensable" dit Serge. "Il y a trop de laisser-aller dans la commune depuis une dizaine d’années, surtout le week-end". La sensibilisation ne semble plus suffisante. Ces incivilités ne datent pas d’hier. "Aucune sanction n’avait été prise jusqu’à présent par l’ancien élu battu aux dernières élections" rajoute Elisabeth.

"Il faut savoir aussi respecter le travail des agents communaux", (Paul).

Cette semaine, le maire est passé à l’action. Quatre habitants ont été verbalisés. Une amende de 68 euros. "Les contrevenants y réfléchiront à deux fois avant de jeter n’importent où leurs déchets" rajoute Eric.