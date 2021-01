Les inconditionnels de la natation bravent le froid dans les piscines en extérieur ouvertes malgré la Covid

Malgré l'épidémie de coronavirus et la fermeture au public des piscines, celles qui disposent d'un bassin extérieur peuvent rester ouvertes à tous. Reportage dans les Alpes-Maritimes.

Les férus de natation ont une solution, les piscines découvertes restent ouvertes. À Nice, le bassin découvert de 25 mètres de la piscine Fernand Anelli-Le Piol (36 avenue Paul Arène) est accessible sur réservation entre 12 heures et 14 heures du lundi au vendredi. À Antibes, les deux bassins extérieurs du stade nautique sont ouverts sur réservation du lundi au dimanche.

À Cannes, les piscines Montfleury et le Grand Bleu à La Bocca équipées, elles aussi, de bassins découverts ouverts aux courageux, pas trop frileux. Les capacités d’accueil ont été réduites pour limiter les risques de propagation du virus (la règle définie par l'ARS ce sont trois baigneurs tous les deux mètres carrés pour les bassins extérieures).

"Mieux vaut nager dehors que ne plus nager du tout !"

À Nice, c'est complet tous les midis ou presque dans les couloirs de nage. Des contrôles sanitaires de la qualité de l’eau sont effectués chaque jour. On retrouve des nageurs de l'Olympic Nice Natation et des particuliers qui pratiquent la natation pour leur plaisir leur loisir. L'eau est chauffée à 28 degrés à la piscine Fernand Anelli.

C'est la seule piscine de Nice où l'on peut se rendre (quand on n'est pas sportif de haut-niveau, scolaire ou en affection longue durée). Les vestiaires sont fermés alors les nageurs arrivent le maillot de bain déjà sur eux, ils n'ont qu'à se déshabiller et à tomber le masque, avant de se jeter à l'eau.

Il y a ceux qui ont l'habitude de nager chaque semaine, ceux qui pratiquaient l'aquabike et qui se sont rabattus sur la natation en cette période contrainte, ceux qui s'y mettent car ça permet de "se maintenir en forme".

Les athlètes s’entraînent aussi, on a croisé à Nice Rafaël Dutay, licencié à L'OlNN, ce jeune nageur trisomique a remporté l'or en championnats d'Europe et du monde sur 50 mètres brasse, sa discipline de prédilection : "je viens tous les jours, je suis en section sport adapté". En sortant de l'eau, il fait froid, alors on troque le bonnet de bain pour le bonnet en laine, puisque les sèche-cheveux sont condamnés en période de covid.