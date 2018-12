Les indépendantistes bloquent la Catalogne ce vendredi

Perpignan, France

A Figueres, des banderoles pavoisent sur les fenêtres du centre-ville et la façade de la mairie. Elles réclament la libération des prisonniers politiques catalans. Pour Rodrigo, ce conseil des ministres n'a pas lieu d'être : "On veut faire pression sur le gouvernement espagnol. Ce sont eux qui nous provoquent. _On souffre. Pour nous c'est la seule manière possible de se faire entendre_."

Els consells de ministres a Barcelona, tota una institució franquista.



El 26 de juny de 1970 Franco va presidir el seu darrer.



Un més dels actes d'imposició de les institucions de l'Estat.



El mateix Règim, les mateixes accions.#TombemElRègim🔨#21DESBORDEMLOS#CDRenXarxapic.twitter.com/2NtGikq3NP — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) December 19, 2018

📢 DESBORDEM-LOS‼️



👉 Tothom que pugui avui dijous #20D:



🕠 17:30 hores

📌 Palau de Pedralbes, edifici amb entrada per Av. Diagonal.



🕗 20 hores

📌 Plaça Pius XII / Carrer Sabino Arana.



🔴 No els deixarem passejar per #Barcelona‼️#21DESBORDEMLOS#CDRenXarxa#TombemElRègimpic.twitter.com/K47MvrxIok — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) December 20, 2018

"Un manque de respect"

La date est symbolique, un an jour pour jour après les élections régionales et la victoire des indépendantistes. C'est un manque de respect pour la catalogne affirme Maité : "C’est de la provocation. Ils viennent alors que personne ne veut les voir. Manifester, c’est la dernière chose que nous avons."

Demain, Difficultés de circulation à prévoir demain sur l’AP 7 et la N II vers Barcelone, ➡️ Privilégier la déviation par l’A61 et l’A64 pour accéder à l’ Espagne via Biriatou.

Samedi, des difficultés de circulation sur la même zone frontalière (A9 et RD900) sont à prévoir. pic.twitter.com/jCgnE0JemE — Préfet des Pyrénées-Orientales (@Prefet66) December 20, 2018

9000 policiers mobilisés

Le déplacement de Pedro Sanchez et de ses ministres à Barcelone pour y réunir son conseil des ministres hebdomadaire vendredi matin va mobiliser un dispositif de sécurité exceptionnel face aux nombreuses manifestations des séparatistes.

A Figueres, comme à Anglès, une petite ville au nord de Barcelone, on ne comprend pourquoi les ministres viennent ce vendredi en Catalogne. Astrid Desset est maire d'Anglès et militante indépendantiste : "Ils auraient dû parler avant et faire des concessions. Ils se mettent en danger, mais on ne va rien leur faire. Au maximum, ils vont recevoir des cris."

"C'est une provocation du gouvernement." Ecoutez Astrid Desset, maire d'Anglès. Copier

Les manifestants promettent des rassemblements pacifiques autour du palais de Pedralbes de Barcelone. Le Conseil des ministres débutera à 10 heures