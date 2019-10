Les industriels organisent la lutte contre les drones à Avignon

La 3eme édition du Séminaire international Drones & Sites sensibles s'est déroulé mercredi et jeudi à l'aéroport d'Avignon.Près de 150 participants (des industriels français et étrangers) se sont réunis pour parler drones et surtout, comment les arrêter.

Avignon, France

Après les avoir développé à toute vitesse, la lutte contre ces engins volants s'organise ! Comment neutraliser un drone ? Voilà la question centrale de cette 3ème édition du Séminaire international Drones & Sites sensibles qui s'est déroulée à l'aéroport d'Avignon mercredi et jeudi.

à lire aussi Accident de drone au Barcarès : le BEA ouvre une enquête, une première en Europe

Environ 150 participants, des industriels français et étrangers se sont réunis pour échanger sur le sujet qui est même devenu un objectif à atteindre avant les Jeux Olympiques de 2024.

"Faudrait même y arriver avant. Avant il y a la coupe du monde de rugby en 2023. Le plus tôt sera le mieux." - Hubert Berranger, chargé des drones chez Safe Cluster.

Plusieurs solutions existent déjà, comme un système par filet tiré par un autre drone ou par un fusil au sol. Autrement "il y a des solutions de brouillages" explique Hubert Berranger, chargé des drones chez Safe Cluster. "On va couper le signal du drone quand il est piloté, ou on va rentrer dans le drone pour prendre son contrôle".

Des pistolets anti-drones

Présent à ce séminaire, Erwan Grimaud, le gérant de MC-Clic lui affiche sur son stand... "Des pistolets anti-drones dernières génération qui permettent de stopper un drone dans sa course."

Le pistolet anti-drones de MC-Clic. © Radio France - Valentine Letesse

Alors n'imaginez pas de remake de Star Wars. "Il n'y pas de tir, ce sont des micro-ondes, un brouillage. Y a pas de lumière pas de bruit, rien. Mais on coupe les communications entre le drone et le pilote"explique le gérant. Des pistolets vendues à la police et à la gendarmerie française car la menace est prise très au sérieux par les industriels et le gouvernement.