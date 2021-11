Les infirmiers anesthésistes de l'hôpital de Mont-de-Marsan sont en grève, des opérations sont annulées

Les 22 infirmiers anesthésistes de l'hôpital de Mont-de-Marsan sont en grève ce mardi 9 novembre et ce mercredi. Un mouvement national pour demander une reconnaissance de leurs compétences, et qui a pour conséquence l'annulation d'opérations programmées.

Les infirmiers anesthésistes de l'hôpital de Mont-de-Marsan sont en grève ce mardi et ce mercredi, tout comme un certain nombre de leurs collègues un peu partout en France. Un mouvement national a en effet été lancé le 2 novembre dernier, pour demander une reconnaissance de leurs compétences et une revalorisation de leur statut.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une nouvelle profession est en fait en train d'être créée par le ministère de la Santé : les IPA, infirmiers en pratiques avancées, qui auront un meilleur statut et donc un meilleur salaire, alors qu'ils feront le même travail et auront les mêmes compétences que les actuels infirmiers anesthésistes, tout en ayant une formation plus courte.

"Il y a quelques jours, monsieur Verran a même ouvertement dénigré notre travail quotidien, en affirmant qu'on était une profession paramédicale qui était totalement dépourvue de sens clinique, ce qui est l'essence même de notre métier", décrit Sébastien, l'un des infirmiers anesthésistes de l'hôpital de Mont-de-Marsan. "Il faut savoir que nous sommes les partenaires des médecins anesthésistes, nous sans eux on ne travaille pas, mais eux sans nous ne travaillent pas non plus", ajoute-t-il. "Il y a un gros manque de reconnaissance avec ce gouvernement qui crée de nouvelles spécialités qui n'ont pas lieu d'être puisqu'elles existent déjà."

"Je me sens méprisée"

"Je me sens méprisée", assure Carla, infirmière anesthésiste depuis 12 ans à l'hôpital de Mont-de-Marsan. "Pendant les deux vagues du Covid, on a été partout, notamment en réa en renfort, on a fait des horaires pas possible, et aujourd'hui on n'a aucune reconnaissance de ce travail", explique-t-elle, dépitée. "On est capables de partir du jour au lendemain pour aider des collègues en réa parce qu'on a la compétence, on maîtrise, et quand on demande cette reconnaissance, on nous dit non, vous n'êtes que de simples exécutants comme du monsieur Verran."

Pendant les deux vagues du Covid, on a été partout, on a fait des horaires pas possible, et aujourd'hui on n'a aucune reconnaissance de ce travail." — Carla, infirmière anesthésiste à l'hôpital de Mont-de-Marsan

Une dizaine d'opérations programmées ont donc dû être annulées ce mardi. Toutes les opérations urgentes, et liées à des cancers et des maladies vasculaires, sont en revanche maintenues. Les grévistes seront reçus ce mercredi par la direction de l'hôpital et par le maire de Mont-de-Marsan, Charles Dayot.