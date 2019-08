Les informations en langue bretonne Katell Uguen

Région Bretagne, France

4 a dud dindan ensell e Brest

Daou baotr a zo bet gloazet en o zivesker dec'h da noz e Brest e karter Kerourien. Hervez ar prokulor eo 'blam da cheu etre div vandennad enep, unan deus Kerourien, eben deus Pontanezen. Muioc'h a ditouroù gant Jean-Luc Bergot.

Saveteiñ ar brezhoneg

E miz Kerzu tremenet en oa Kuzul Rannvro Breizh embannet e vefe graet un toullad traoù evit ar brezhoneg ar bloaz-mañ. Met n'eo ket kresket budjed 2019 ha gant se en eus aon ar stroll "rouedad ar brezhoneg" ez afe hor yezh da get. Goulenn groñs a ra ur steuñv mallus d'ar C'huzul Rannvro evit diorren yezhoù Breizh. Ar pal eo kaout ur gevredigezh divyezhek ac'hann da fin ar c'hantved. Divi Kerneiz, ezel deus "rouedad ar brezhoneg" a zo ganeomp emberr.

Deskiñ brezhoneg hep bezañ 'barzh ar sal klas

Deskiñ brezhoneg d'an dud deuet a zo un doare da gas ar brezhoneg war-raok. "Ambroug", sell aze an nevezenti lusket gant Roudour er c'houlzad da zont. Ur sistem deskiñ o veskañ 2 sistem. Gant ur stummer, 'barzh ur sal klas pe dre bellgelennerezh. Lakaet vo e pleustr kerkent hag e miz Here. Evit an deraouidi da gentañ, e Brest, An Oriant, Kemper, ha Karaez. Pep tra vo graet avat evit broudañ an deskidi da vont e darempred gant brezhonegerien a vihannik. Ha sevel liammoù start gant ar stummer hag ar stajidi all, a zispleg Gwenan Stervinou, stummerez e Roudour.