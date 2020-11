Les inquiétudes de salariés de la blanchisserie Lavox face à leurs conditions sanitaires de travail

C'est un cri d'alerte qui est lancé par des salariés et par la CFDT de l'Indre sur les conditions de travail à la blanchisserie Lavox, à Déols. Les salariés y réceptionnent des draps, taies, blouses ou encore surblouses d'hôpitaux de la région. Des équipements sales et qui peuvent être infectés par le Covid-19 ou d'autres virus. Encore plus en cette période d'épidémie, les conditions sanitaires de travail doivent être irréprochables. Mais selon des témoignages recueillis par France Bleu Berry, il y a certains manques.

Pas assez de masques fournis et pas suffisamment de bonne qualité

Des masques sont fournis. Mais ils ne sont pas de bonne qualité selon plusieurs salariés. "Ce sont des masques qui ne ressemblent à rien, avec des élastiques qui ne tiennent même plus. Quand il y a des masques en tissu, n'importe qui peut l'avoir porté avant. Même s'ils ont été lavés, ça n'est pas très hygiénique. C'est catastrophique", souligne Adeline, qui souhaite témoigner anonymement. Ce sont donc à eux d'acheter leur propre masque.

Pourtant, dans un courrier auquel France Bleu Berry a eu accès, un membre de l'Inspection du travail avertit la direction des ressources humaines de l'entreprise Lavox. "Si ces éléments sont manipulés par certains de vos salariés avant d'avoir été convenablement nettoyés, il convient de doter lesdits salariés d'équipements de protection individuelle (...) les masques grand public ou les masques chirurgicaux ne fournissent pas aux salariés le niveau de protection requis". En clair, "une protection au moins équivalente au niveau FFP2 est requise".

L'alerte a été donnée par un délégué syndical de la CFDT. "On a eu plusieurs réunions avec la direction. On leur a dit de fournir les masques adéquats. Mais rien n'a changé, on n'a pas été entendu en fait", déplore Mahmoud Salouane, délégué du syndicat.

L'inquiétude pour la santé des salariés

"C'est très inquiétant. Ça fait plus d'un an qu'on a fait appel à l'inspection du travail mais elle est en sous-effectif", explique Vincent Pichon, secrétaire général de la CFDT Services de l'Indre. "En attendant, le problème est que cette entreprise ne respecte pas tous les gestes barrière. Ça fait peur à tout le monde et surtout aux salariés. Ils traitent du linge d'hôpital où il peut y avoir de la gale, de l'eczéma. Je me pose beaucoup de questions sur la gestion de cette entreprise", ajoute-t-il, interrogé par France Bleu Berry.

"Je n'en peux plus, trop c'est trop ! Il faut qu'on obtienne gain de cause et qu'ils comprennent que c'est notre santé et celle de nos clients. On a toujours peur de choper le Covid, des allergies, de l'eczéma, plein de choses", s'inquiète une salariée. "On est dans la psychose de savoir ce qu'on va ramener chez nous le soir. C'est notre santé mais aussi la santé de notre famille. Quand on a des enfants ou des gens malades à la maison, il faut vraiment faire attention", conclut-t-elle.

Contacté, la direction de la blanchisserie Lavox n'a pas répondu à nos appels.