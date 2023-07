Les inquiètudes sur l'avenir du Nîmes Olympique sont toujours vives chez les supporters

Le dialogue entre les supporters et Sébastien Larcier le directeur sportif du Nîmes Olympique.

Toujours mobilisés malgré l'été. Plus d'u ne soixantaine de Nîmoises et de Nîmois ont répondu hier matin (samedi) à se manifester devant le centre d'entrainement de la bastide du Nîmes Olympique. C'est le collectif "sauvons le Nîmes Olympique", l'équipe phare du football gardois, qui avait lancé cet appel. Recrutement, billetterie, accès au match pour les supporters, beaucoup de récriminations et un président Rani Assaf toujours autant critiqué sur sa gestion.

Un accès possible aux entraînements

Tout n'a pas été et ne sera pas réglé dans les prochains jours tant les inquiétudes sont vivaces chez les supporters. Parmi elles, l'interdiction d'accéder aux entrainements. Dans un échange correct mais franc, le directeur sportif, Sébastien Larcier a accepté un accès aux entraînements, "sous réserve d'accord de RanI Assaf et que certains où ceux avec des entraînements plus spécifiques restent fermés". Un directeur sportif qui devant la grogne sur le recrutement dans des divisions inférieures a défendu mordicus la politique du Nîmes Olympique.

Le collectif sauvons le Nîmes Olympique devant la Bastide. © Radio France - L Labastrou

Des inquiétudes encore vivaces chez les supporters

