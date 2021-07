Les inscriptions à la Foire du Tout à Issoudun perturbées par un changement de numéro de téléphone

Prévue le 5 septembre à Issoudun, la Foire du Tout réunit entre 300 et 500 exposants. Mais pour cette 47ème édition, les inscriptions prennent du retard à cause d'un quiproquo autour d'un numéro de téléphone.

Depuis plus de dix ans, les exposants intéressés pour participer à la Foire du Tout début septembre contactent le même numéro de téléphone. Mais depuis le mois de juin, l'interlocuteur n'est plus le même. "Je n'ai rien à voir avec ça. Je reçois des coups de fil toutes les 10 minutes à peu près mais je ne suis même pas de la région d'Issoudun", confie un homme au bout du fil. En fait, sans aucune explication, l'opérateur Orange a retiré à la Foire du Tout son numéro pour l'attribuer à quelqu'un d'autre.

Problème, ce mauvais numéro est affiché sur plusieurs encarts publicitaires pour faire la promotion de la 47ème édition de la Foire du Tout, prévue le 5 septembre 2021 à Issoudun. "Sur des calendriers, dans des journaux nationaux, dans des magazines de brocante aussi", énumère André Chuat, le président du comité d'organisation de l'événement qui rassemble 10 000 visiteurs par an. "On ne peut plus faire demi-tour. Ça s'est ressenti au niveau des inscriptions puisque nous n'avions pas d'appels. Les gens ont fini par contacter la mairie d'Issoudun et c'est comme ça qu'on a été prévenu", ajoute-t-il.

Un nouveau numéro de téléphone attribué à la Foire du Tout

Les techniciens d'Orange ont tenté de faire la médiation avec le nouveau titulaire de la ligne téléphonique pour le redonner à la Foire du Tout. "Mais il nous a dit qu'il ne voulait pas. Tant pis pour lui, il va avoir beaucoup de coups de fil", préfère en rigoler André Chuat. Il ne s'inquiète pas quant aux inscriptions. Mais c'est forcément une épine dans le pied. "Les gens qui ne sont pas au courant de cette affaire doivent se dire que ça n'est pas un sérieux. C'est un petit couac mais on n'y est pour rien", explique le président du comité d'organisation.

Un nouveau numéro de téléphone a été attribué à la Foire du Tout (le 06 88 71 27 46). Des affiches avec les bons contacts sont imprimées et vont bientôt être visibles partout dans le pays d'Issoudun et au-delà.