Les inscriptions à la cantine à Bordeaux changent pour éviter le gaspillage

La ville de Bordeaux change son système de gestion des inscriptions à la restauration scolaire à la prochaine rentrée de septembre, pour lutter contre le gaspillage et améliorer les coûts de gestion.

Vingt tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année dans les cantines de Bordeaux. Des repas non pas jetés mais donnés à la banque alimentaire parce que les enfants qui devaient déjeuner à l'école, ne sont pas venus. Ce manque à gagner a été évalué à 100 000 euros par an pour la ville de Bordeaux, qui a décidé de changer son système d'inscription pour faire des économies.

Un repas non prévu sera facturé 2 euros 65 en plus

La ville de Bordeaux ne change pas la tarification des cantines (qui n'a pas bougé depuis 2011 précise la mairie) mais le système d'inscription. Il faudra, via internet, à la rentrée 2017, préciser, si votre enfant mange un jour, deux ou cinq jours par semaine à la cantine (ce qui peut être modifié en cours d'année). Et si au cours d'une semaine, un déjeuner non prévu s'ajoute sur le planning pré-établi, il sera majoré de 2 euros 65 par repas (sachant qu'un repas coûte 8 euros à la ville de Bordeaux et que selon le quotient familial, il est facturé à la famille de 0,45 à 4,41 euros).