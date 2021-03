Les intermittents du spectacle décident d'occuper le cratère-théâtre d'Alès

Après une brève occupation des locaux de l'agence de Pôle emploi, les intermittents du spetacle ont décidé d'occuper ce mardi la scène nationale du cratère-Théâtre d'Alès. Ils exigent une nouvelle année blanche et l'abandon du projet de réforme des indemnités chômage.

Comme Paloma ce week-end, les intermittents du spectacle ont décidé d'occuper ce mardi le cratère-théâtre d'Alès. Une trentaine de personnes qui ont occupé la matinée durant l'agence Pôle Emploi d'Alès-Près-Saint-Jean avant d’être délogé (sans heurt) par la police nationale. Des intermittents qui exigent l'abandon de la nouvelle réforme des indemnités chômage

Occupons, occupons, de travail et de culture

Extraits du communiqué de presse : "Malgré la crise sanitaire et l’augmentation du chômage, le gouvernement déroule son plan sans écouter personne. Il passe sa réforme de l’assurance chômage en force. Dès le 1er juillet 2021, il entend baisser les allocations de façon très importante, notamment pour les travailleurs les plus précaires". Évacués dans le calme des locaux de Pôle emploi, les intermittents ont décidé d'occuper le cratère-théâtre d'Alès. "Nous, chômeurs, précaires, intérimaires, saisonniers, intermittents du spectacle, travailleurs, … exigeons protection sociale pour toutes et tous".

Avant de conclure : "Nous appelons à occuper nos lieux de travail pour s’organiser, nos lieux de culture pour converger, tous nos lieux où nos vies se décident pour se réapproprier notre avenir. Occupons, occupons, occupons !"

Organiser l'occupation dans l(intérêt de tous

L'occupation votée à main levée et majoritairement par la trentaine de personnes présentes a fait l'objet de négociations avec la direction du Cratère-Théâtre d'Alès, Denis Lafaurie. "J'ai une machine à faire tourner quand même, il faut que cette occupation sue déroule dans le plus grand respecte des règles sanitaires".

Occupation brève de Pôle emploi Alès (Gard) - GJ Alès

Selon les intermittents alésiens, une cinquantaine de lieux culturels seraient aujourd'hui occupé en France.