Non seulement les Internationaux de tennis féminin de Reims Champagne sont maintenus mais le plateau annoncé est "exceptionnellement relevé" selon les organisateurs. Une première édition avec un protocole strict et une jauge limitée à 200 personnes.

Les Internationaux de tennis de Reims Champagne : tournoi maintenu et plateau relevé

Le président du comité Marne de tennis, le maire de Reims et le directeur du tournoi.

On peut dire qu'il passe entre les gouttes, à l'heure où quasiment tous les événements sont annulés. Mais au prix d'un protocole strict, la première édition des Internationaux de tennis féminin de Reims Champagne est bien maintenue. Le tournoi professionnel international de tennis féminin débutera ce dimanche 18 octobre au CREPS de Reims -avec les qualifications- et le plateau s'annonce "exceptionnellement relevé" selon Anthony Petit, le directeur du tournoi.

31 matchs au programme, jauge limitée à 200 personnes

"Il y a eu beaucoup d'annulations de tournois en France, en Europe et même dans le Monde, donc il y a peu d'occasions et on profite de ce contexte en quelque sorte", souligne Anthony Petit ce mercredi 14 octobre lors de la présentation publique. Parmi les joueuses présentes aux Internationaux de Reims Champagne : Kaia Kanepi, 106 ème joueuse mondiale.

Egalement présentes des joueuses qui ont fait de très performances au dernier Tournoi de tennis de Rolland Garros comme Timéa Babos, la partenaire de la française Kristina Mladenovic qui a gagné le tournoi en double dames. Ou encore la jeune française Clara Burel et... Elsa Jacquemot sacrée en juniors.

à lire aussi Roland Garros : la Française Kristina Mladenovic et la Hongroise Timea Babos remportent la finale du double

Une organisation humaine lourde à respecter -- Anthony Petit

Les organisateurs disent avoir du s'accrocher pour maintenir l'événement, avec un protocole sanitaire strict. Tous les matins la prise de température des joueuses et de leurs staffs. "Il faut qu'il y ait deux personnes à l'entrée du site et ensuite chaque point d'accès qui correspond au passage des joueuses doit être contrôlé... dans la salle d'échauffement, dans la salle de repos... il faut quatre bénévoles à chaque fois", souligne le directeur du tournoi. Conséquence : le nombre de bénévoles -50- a été doublé pour faire respecter le cahier des charges.

Une vitrine pour le tennis dans la Marne ?

Au niveau de la ville de Reims et du comité de tennis de la Marne, on espère faire de ces Internationaux de tennis de Reims Champagne une vitrine pour la pratique de ce sport. D'autant que le tennis se "porte très bien" selon le président du Comité Marne Eric Joris. Les effectifs sont en progression depuis 3 ans : 7.500 licenciés aujourd'hui dans la Marne, dont la moitié dans les clubs de tennis du Grand Reims.