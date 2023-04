Les internes en médecine du CHU de Poitiers appelés à la grève

Les étudiants internes en médecine appelés à faire grève ce vendredi 28 avril partout en France. Les principales organisations syndicales veulent dénoncer les conditions de travail et demandent une meilleure rémunération.

ⓘ Publicité

"On voit de plus en plus de burn-out"

"Les conditions se dégradent. Il y a de moins en moins de médecins dans le public. Et ce sont les internes qui compensent dans les services alors que nous sommes censés être en formation. On se retrouve à être médecin à plein temps ", explique Mickaël Robalo du Syndicat des Internes et des Anciens Internes en Médecine de Poitiers (SIAIMP). Il constate que de plus en plus d'étudiants se retrouvent en difficulté. "On voit de plus en plus de burn-out, d'arrêts maladie et même d'arrêts après 9 ans d'étude. Ce sont des choses que nous ne voyons pas avant et ça commence à nous inquiéter."

Parmi les demandes, il y a une hausse de la rémunération de 300 euros alors que les internes restent en-dessous du Smic horaire. Les syndicats appellent aussi à mieux contrôler les horaires. "Une étude datant de l'année dernière dit qu'un interne travaille en moyenne 58 heures par semaine, avec une amplitude qui va 44 à 100 heures sur 7 jours. Alors que la loi Européenne impose de ne pas travailler plus de 48h. Aujourd'hui, on demande aux établissements de santé un véritable décompte Mais aujourd'hui, ils ne veulent pas", ajoute Nils Antonorsi également membre du SIAIMP.

"Sans interne l'hôpital ne marche pas"

"On oublie souvent mais tout service doit être à la base capable de travailler sans interne. Le but de cette journée, c'est aussi de montrer que sans nous l'hôpital ne marche pas. On est là pour être formé et pas pour faire fonctionner les services", rappelle Nils Antonorsi. Une journée de grève qui n'a pas été choisie au hasard puisque ce vendredi marque le dernier jour de stage pour les internes, qui changent de service chaque semestre. L'objectif est que le mouvement soit suivi par un plus grand nombre.