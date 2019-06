Les interventions des pompiers mayennais ne sont pas toujours gratuites

Département Mayenne, France

Les pompiers de Vendée sont régulièrement appelés pour des interventions qui les éloignent de leur principale mission : porter secours aux personnes le plus rapidement possible. C'est pourquoi ils vont désormais facturer certains de leurs déplacements 376 euros : une fuite d'eau, un nid de guêpes, une porte bloquée, un animal de compagnie en divagation.

Depuis 2012, la loi autorise les pompiers à facturer certaines prestations, des tarifs qui varient entre 50 et 400 euros selon les départements.

Faire payer une intervention qui n'est pas urgente, c'est déjà le cas en Mayenne rappelle Thierry Dedieux, directeur adjoint du SDIS 53 : "il y a des opérateurs privés pour débloquer un ascenseur ou pour un destruction d'un nid de nuisibles, ce n'est pas notre mission prioritaire. On peut le faire mais on dit à la personne qui nous contacte que c'est payant. Ce sont des tarifs dissuasifs et plus chers qu'un serrurier par exemple pour l'ouverture d'une porte afin de ne pas trop nous solliciter".

En Mayenne, pour chaque intervention hors urgence, il n'y a pas de tarif prédéfini. La facture dépendra du temps passé sur place, du nombre de véhicules et du matériel utilisés. Le déplacement d'une équipe est en moyenne de 42 euros dans le département.