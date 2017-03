"Les interventions des pompiers ont augmenté de plus de 60% en 10 ans en Sarthe" G.Piron, Sud Sdis72

VIDEO : une trentaine de sapeurs pompiers sarthois dans la manifestation nationale à Paris ce mardi. Le point sur les revendications avec Guillaume Piron, secrétaire général de Sud Sdis 72.

Manifestation nationale ce mardi à Paris des sapeurs pompiers professionnels à l'appel de sept syndicats. Le dernier rassemblement remonte à 2012. Le point sur les revendications avec Guillaume Piron. Le secrétaire général Sud Sdis 72 revient également sur les problèmes de la Sarthe, à savoir la désertification médicale.

Des sur-sollicitations

"On a différentes revendications" nous dit Guillaume Piron, pompier professionnel et secrétaire général Sud Sdis 72, et la principale ce sont les sur-sollicitations. On nous appelle fréquemment et à de nombreuses reprises pour des petits problèmes (grippe ou gastro). C'est surtout un problème général dû à la désertification médicale. Aujourd'hui, les gens n'ont plus forcément de points d'appuis au près de chez eux, donc ils vont faire plus appel aux pompiers afin d'être dirigés vers un milieu hospitalier. En Sarthe, ce n'est pas un problème péri-urbain ou rural, c'est un contexte général".

Des interventions en augmentation de 60%

'Il n'y a pas eu d'embauche et nous sommes de plus en plus sollicités" rajoute Guillaume Piron, le secrétaire général Sud Sdis 72. "Sur dix ans, on a eu une évolution de 60 à 80% en plus sur les interventions rien que sur les secours à personnes. Effectivement, ça parait gros, et à effectif constant, ça commence à être dur si on parle de santé et de sécurité au travail. Dans un centre comme celui du Mans, on est passé de 4.800 interventions en 2004 à plus de 14.000 aujourd'hui. Nous, on va toujours prôner des embauches, mais il faut toujours être vigilant sur les enveloppes budgétaires".