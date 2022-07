Les interventions pour faire retirer des nids de guêpes en hausse de 50% cet été dans la Marne

Avec l'été et les fortes chaleurs, les guêpes sont de sorties. Et, petit à petit, elles font leurs nids. Si vous en trouvez un, surtout, n'intervenez pas vous-mêmes ! C'est le message de Jérémy Toussaint, à la tête de la société Guêpes-Apens. Il intervient dans la Marne et dans les Ardennes pour éradiquer les nids de guêpes, frelons et frelons asiatiques. Et les interventions sont de plus en plus fréquentes.

Jérémy Toussaint a lancé sa micro-entreprise Guêpes-Apens en 2013. © Radio France - Marine Protais

"C'est vraiment une année à guêpes", constate Jérémy Toussaint. Et notamment dans la Marne, où son entreprise enregistre 50% d'interventions supplémentaires, par rapport à l'été dernier. Une situation qui s'explique par le climat des derniers mois. "On a eu un hiver très doux, on n'a pas eu de gelées au cours du printemps donc ça a favorisé le développement des frelons, guêpes et même frelons asiatiques", précise Jérémy Toussaint.

Une intervention à 150€, parfois prise en charge par les communes

Aucune commune de la Marne ne semble épargnée. En revanche, selon la commune d'habitation, le système de prise en charge peut être différent. Jérémy Toussaint précise qu'une intervention pour faire retirer un nid de guêpes coûte environ 150 euros, "mais de plus en plus de petites communes financent ces interventions pour leurs citoyens". Il conseille ainsi de se renseigner auprès de sa mairie avant de faire appel à un professionnel, en rappelant que "les pompiers ne font pas du tout" ce genre d'opérations.

Guêpes-Apens réalise, chaque jour cet été, environ trente interventions pour faire retirer des nids de guêpes, contre dix à quinze l'an dernier. Ce jeudi, Jérémy Toussaint était à Loivre, près de Reims, pour éradiquer un nids de guêpes.

Des nids gros "comme des ballons de basket"

Equipé d'une combinaison anti-piqûres, "dans laquelle il fait jusqu'à 45 degrés", précise Jérémy Toussaint, il part à l'assaut d'un nid de guêpes, sur une toiture. Après avoir retiré plusieurs tuiles, il s'exclame, "ça y est, je l'ai trouvé !" Un nid "gros comme un ballon de basket", dans lequel il insère un aiguillon et injecte une poudre blanche. "Cette poudre est à base de perméthrine, un neurotoxique pour tous les insectes volants. Donc les guêpes vont se contaminer entre-elles", et ainsi se tuer.

Alain, habitant de Loivre, a fait appel à la société Guêpes-Apens pour un nid de guêpes sur son toit. © Radio France - Marine Protais

Il faut ensuite laisser agir le produit pendant cinq minutes, avant de pouvoir décrocher le nid, _"à mains nues",_précise Jérémy Toussaint, tout de même équipé d'une bonne paire de gants.

Sur le nid, désormais coincé dans un sac poubelle, on voit bien la membrane extérieure, les alvéoles et les larves. Pour Jérémy Toussaint, il était donc temps d'intervenir. "Si on laisse le nid en place, il va grossir. Il y aura de plus en plus d'ouvrières, et on sera de plus en plus envahis et embêtés." D'où l'intérêt de faire appel à un professionnel, à qui il faudra environ 25 minutes, pour éradiquer le nid.