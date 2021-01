Les IUT de Chambéry et d'Annecy accueillent une nouvelle formation : les BUT

Sur Parcousup cette année, les 111 IUT de France, dont 11 en Auvergne-Rhône-Alpes, proposent une nouvelle formation : les Bachelors universitaires de technologie (BUT).

C'est une formation sur 3 ans qui remplace les Diplômes universitaires technologiques (DUT), qui se déroulaient sur 2 ans. L'idée est de proposer une formation plus professionnalisante, avec une spécialité dès la première année. En Pays de Savoie, l'IUT de Chambéry et celui d'Annecy proposent 14 des 24 nouvelles spécialités.

"Il y a plusieurs différences avec les DUT. Déjà, les périodes de stage ont été agrandies. Ensuite, on souhaite que les BUT proposent dès demain de l'alternance en dernière année, ce qui n'est pas systématique aujourd'hui en DUT. Les durées des projets sont plus importantes également", détaille Patrice Mele, le directeur de l'IUT de Chambéry. Mais la vraie différence avec les DUT, c'est la spécialisation. "La professionnalisation arrivait plutôt en deuxième année dans les parcours DUT. Là, dans les parcours-métiers qu'on met en oeuvre dès la prochaine rentrée, _la professionnalisation va démarrer dès la première année_", ajoute le directeur. Les nouvelles spécialités prennent en compte "les transformations de notre société qui sont en cours".

14 spécialités en Pays de Savoie

Sur le campus d'Annecy-le-Vieux de l'Université Savoie Mont-Blanc, l'un des départements principaux est celui du Génie Mécanique et Productique. "Cette spécialité de DUT va passer en BUT, sur 3 ans." L'ambition des BUT, c'est de s'inscrire encore plus dans les territoires locaux, et de prendre en compte leurs enjeux. "La formation a des liens forts avec un grand groupe international, NTN SNR à Annecy, une société de fabrication de roulements, qui prend des apprentis, des alternants, des stagiaires... Engagé dans cette transformation", développe Patrice Mele.

A Chambéry, parmi les cinq spécialités on retrouve celle des Sciences et Génie des Matériaux (SGM). Là aussi, la formation est en lien avec un groupe international. L'autre spécificité des campus savoyards, c'est la possibilité de suivre une formation aménagée pour continuer sa progression sportive... Plutôt ski à Annecy, et vélo ou handball à Chambéry.