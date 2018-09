Le Mans, France

La pratique des IVG va pouvoir reprendre progressivement à l'hôpital du Bailleul à partir de fin septembre.

C'est la secrétaire d'Etat à l'égalité Marlène Schiappa qui l'a annoncé ce vendredi matin lors de son déplacement au Mans. Elle était en réunion une partie de la matinée en préfecture avec les responsables de l'ARS (l'agence régionale de santé) et des hôpitaux de la Sarthe. Elle a ensuite visité les locaux du planning familial du Mans. "Nous avons commencé à travailler sur des solutions sur l'hôpital du Bailleul" a déclaré la secrétaire d'état à l'issue de sa visite. "Il y a un médecin qui était à temps partiel et qui n'a pas fait valoir sa clause de conscience qui va renforcer son temps de pratique et il fait des IVG. Par ailleurs, les sages-femmes pourront pratiquer des IVG médicamenteuses. La pratique des IVG va donc reprendre progressivement à partir de fin septembre. Quand le médecin ne sera pas là, il y aura une continuité de l'accès à la fois au Bailleul et aussi au Mans avec l'ensemble des soignants".

Cependant, la direction de l'hôpital du Bailleul que nous avons joint précise : "le dispositif qui a été trouvé reste fragile. Il repose en partie sur les sage-femmes qui pourront pratiquer les IVG médicamenteuses, ce qui représente la moitié des avortements. Pour les IVG chirurgicales, un seul médecin du Bailleul peut les pratiquer ; quand il sera absent, il faudra donc de nouveau orienter les femmes vers les hôpitaux du Mans et Angers, comme actuellement.

L'hôpital espère quand même pouvoir recruter à temps plein un gynécologue. Le poste est vacant depuis près d'un an et il n'y a toujours pas de candidat.