Les jardiniers ne veulent pas payer les 600% d'augmentation de loyer aux jardins familiaux

Les jardiniers des remparts d'Avesnes sur Helpe ont envoyé une pétition à la mairie, ils refusent de payer l'augmentation de leur loyer. Certains vont devoir même quitter leurs parcelles qu'ils cultivent pourtant depuis 45 ans.

Dans les jardins familiaux des remparts sous le bastion Jean à Avesnes sur Helpe, les locataires continuent à dorloter leurs courgettes et tomates, mais le coeur n'y est pas. Ils ont appris fin juin que la mairie allait augmenter de 600% leur loyer, en plus d'instaurer un nouveau règlement qui imposera par exemple des cabanons de seulement 12m2.

Intolérable pour ces amoureux de la terre comme Gérald, depuis 20 ans il cultive dans sa parcelle des légumes "bien moins chers qu'en supermarché et surtout meilleurs", explique t'-il. L'intérim va devoir payer 114 euros à l'année au lieu de 30, pas facile à gérer pour cet intérimaire qui n'a pas forcément les moyens

C'est scandaleux, on appelle ça des jardins ouvriers je vois pas où ....c'est aberrant !

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Même colère pour cet ouvrier à la retraite de 84 ans, il va devoir se séparer d'une de ses parcelles qu'il entretient pourtant depuis 45 ans. Des lopins de terre qui ont permis de nourrir ses enfants, petits enfants et même arrière petits enfants, mais avec sa petite retraite il ne peut pas payer les presque 200 euros que lui demande la mairie contre 30 aujourd'hui. Il n'était pas contre une augmentation mais il fallait prévenir 1 an à l'avance estime t'il, et augmenter par paliers.

ça fait mal au coeur de quitter ce jardin, j'y suis matin et soir

Une augmentation de 600% mais pas de services ou d'infrastructures en plus

Des jardiniers d'autant plus en colère que les 20 parcelles sous les remparts ne sont pas du tout entretenues par la mairie selon eux, l'escalier d'accès est "très dangereux" selon Cathy qui montre des marches dont les planches sont complètements fissurées. Il n'y a pas de point d'eau en cas de sécheresse ajoute la jardinière qui explique que le prix imposé par la mairie de 0.25 euros le m2 est celui de grandes villes ou de jardins où la mairie propose des infrastructures comme de l'eau ou encore des bacs à compost, etc.

Mais la maire UDI Marie Annick Dezitter reste droite dans ses bottes, rappelant que le tarif au m2 est dans la fourchette basse de la moyenne nationale.

cette augmentation c'est juste une régularisation, car depuis des années il n'y avait pas eu d'augmentation, la tarification ne se faisait pas au m2 et certains payaient et d'autres non

L'élue qui a décidé de serrer un peu la vis après avoir découvert que "certains élevaient des moutons sur leurs parcelles ou qu'ils avaient construit des résidences secondaires dans leur jardin".

Mais les jardiniers des remparts ne veulent pas payer pour les indélicats, ils ont donc envoyé une pétition pour que la maire rectifie le tir. Marie Annick Dezitter qui ne veut pas revenir sur sa décision, elle espère ainsi pouvoir libérer des m2 pour des personnes en difficulté qui sont sur liste d'attente. Elle laisse jusqu'à la fin de la récolte d'automne aux jardiniers pour partir s'ils ne peuvent plus payer leur loyer.