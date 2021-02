Les jardins bourgeonnent déjà sur la Côte fleurie avec le beau temps des vacances

"Regardez, là", susurre Bernard en se penchant sur ses rosiers. De petites feuilles tendres bourgeonnent déjà sur les branches décharnées par l'hiver : "Ils sont sortis plus tôt cette année avec les températures de la semaine". Les températures ont dépassé les 15° plusieurs jours, avec un grand soleil jusqu'à mercredi sur la côte fleurie et sa maison sur la colline Saint-Arnoult, à Tourgéville, qui domine Deauville. Le retraité de 83 ans a commencé le jardin plus tôt cette année.

Les remorques des paysagistes pleines de branches mortes

En quinze jours, la Normandie est passée de la neige à des airs de printemps. Sur les hauteurs derrière Deauville, les camionnettes d'artisans-paysagistes encombrent les routes, les remorques chargées de branches mortes : "Il y en a beaucoup à évacuer avec les tempêtes de l'hiver", sourit Jean-Luc, jardinier dans une grande propriété de Tourgéville. Il démarre la tonte du gazon la semaine prochaine. Surtout que tous les résidents secondaires sont descendus pour les vacances rouvrir la maison : "On est pleins comme un weekend de 14 juillet", assure le maire de la commune Michel Chevalier : "On passe de 800 à 5000 habitants".

"C'est trop tôt, je ne plante rien de plus avant le 15 mars"

Mais attention à ne pas se précipiter : "Dès qu'on a commencé, ça repousse vite et fort", édicte Pierre Collet, habitant de Tourgéville et champion incontesté du jardin fleuri : il a gagné trois fois le concours départemental, on l'a même mis hors concours pour laisser gagner les autres désormais. Pour l'instant, il n'a que des joncquilles et des narcisse dans son jardin, qui sont sorties plus tôt que d'habitude. Mais ses géraniums bourgeonnent déjà : "C'est trop tôt. Je ne plante rien de plus avant le 15 mars". Il pourrait geler de nouveau dès ce weekend.