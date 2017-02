Les jardins de la Fontaine, à Nîmes, s'illuminent

A Nîmes, les travaux de mise en lumière des jardins de la Fontaine démarrent ce lundi 13 février 2017. Seront mis en lumière le bas des jardins jusqu'au balcon ainsi que la tour Magne. Cette première phase de travaux devrait être terminée avant l'été.

D'ici l'été, les jardins de la Fontaine seront, en partie, mis en lumière : le temple de Diane, les statues, en fait l'ensemble du bas des jardins jusqu'au balcon ainsi que la tour Magne. Les travaux débutent ce lundi 13 février 2017. C'en sera fini de ce trou noir, de cette zone d'ombre qu'étaient les jardins de la Fontaine au bout de la nouvelle entrée de Nîmes, le boulevard Jean-Jaurès, redessinée par l'architecte Jean-Michel Wilmotte.

Une mise en lumière qui se fera en deux phases : d'ici l'été les quais de la Fontaine, le bas des jardins jusqu'au balcon, les statues, le temple de Diane ainsi que la tour Magne. Puis dans un deuxième temps, mais les études ne sont pas encore faites ni même simplement inscrites au budget, sera mis en lumière l'ensemble des bosquets entre le balcon et la tour Magne, deuxième phase qui comprendra également une réfection des canaux avec, pour eux également, une mise en lumière.

Ce projet de mise en lumière des jardins de la Fontaine s'inscrit dans la volonté de la municipalité de créer un "parcours de lumière" à travers la ville pour mettre en valeur son patrimoine et l'ouvrir encore plus au tourisme. La première phase des travaux se monte à 660.000€, le montant de la deuxième phase sera plus élevé. Une deuxième phase comprenant des études environnementales : il faudra prendre en compte la flore et la faune sauvage, que cette mise en lumière ne les perturbe pas.

Dans la deuxième phase, les canaux seront mis en lumière - Le Point Lumineux

Une fois les jardins mis entièrement en lumière, ils pourraient être ouverts la nuit. Si la décision n'est pas encore prise, l'idée est dans l'air.