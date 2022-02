La Ville de Montpellier a décidé de fermer ses parcs et jardins, ce lundi 21 février 2022, à partir de 12h. Le vent souffle fort. Météo-France prévoit des rafales de plus de 80 km/h.

Les jardins et parcs de Montpellier sont fermés à cause du vent

Ce n'est pas le bon jour pour aller se promener dans les parcs et jardins de Montpellier : la Ville a décidé de les fermer, ce lundi 21 février 2022, dès 12h. Météo-France a placé l'Hérault en vigilance jaune, à cause des vents violents. On attend des rafales de plus de 80 km/h. Soyez particulièrement prudents sur la pause déjeuner, entre 12h et 14h.