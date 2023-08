Les Jeunes agriculteurs de Haute-Loire profitent du chassé-croisé pour faire découvrir leurs produits

Ça change du sandwich triangle de l'aire d'autoroute. Les Jeunes agriculteurs Brivadois ont proposé des burgers avec uniquement des produits locaux ce samedi 5 août 2023. Installés au rond-point La Limagne, près de 500 personnes, dont beaucoup de touristes, se sont arrêtés manger.

"On sent la qualité des produits", abonde Carole. Avec sa famille elle est partie de Lozère le matin pour un retour de vacances direction l'Indre. "C'est important pour nous de faire découvrir ces bons produits à nos enfants." Tout vient de quelques kilomètres autour de Brioude. Pain, fromage, légumes et viande.

Faire découvrir les produits de Haute-Loire

Clément, éleveur de vaches laitières à Paulhac, est chargé de la cuisson des steaks et se réjouit de la fréquentation pour cette quatrième édition. "Il y a de plus en plus de monde chaque année et les touristes sont bien contents", se félicite le jeune agriculteur.

Une opération que va renouveler le syndicat d'agriculteurs. Le samedi 12 au midi, à Cussac-sur-Loire, au rond-point des Fangeas. Dans l'Allier ce sera le samedi 12 août au soir au square Fargin Fayolle sur les bords du Cher à Montluçon.