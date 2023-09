Les jeunes agriculteurs des Flandres font face à une hausse des vols de légumes dans leurs champs

Des oignons, des poireaux, des potirons, des pommes de terre... A Hazebrouck, les légumes attirent les voleurs depuis le début du mois de septembre. "On remarque ce phénomène depuis quelques temps mais cette année, il est très marqué, regrette Romain Verriele, président du syndicat des Jeunes agriculteurs des Flandres et agriculteur à Blaringhem . On sait que la vie est dure pour tout le monde mais il ne faut pas oublier qu*'on doit vivre nous aussi***."

Plusieurs champs ont été pillés dans les Flandres depuis le début du mois de septembre. © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

Des vols décourageants pour les agriculteurs

"Il faut savoir qu'on a un contrat avec les industriels*, on s'engage sur une quantité et si elle n'est pas livrée, l'industriel se retourne contre nous et nous réclame des pénalités***, rappelle Romaine Verriele. C'est vraiment la double peine." Le jeune agriculteur envisage d'acheter des caméras pour surveiller ses champs.

Guillaume Delannoye, un agriculteur installé à Hazebrouck, fait face au même problème. Ses deux champs de potirons ont été dévalisés et il a à de nombreuses fois pris les voleurs en flagrant délit. "Quand je suis revenu de la foire la semaine dernière, je suis tombé sur trois voitures dans le champ en train de remplir les coffres. Et à chaque fois qu'on demande 'qu'est-ce que vous faîtes là ?' c'est toujours 'ah excusez moi je vais vous les payer' ou 'je pensais que le champ était abandonné. Ils ont toujours des bonnes excuses mais il faut arrêter." Le jeune agriculteur a tout récolté en avance pour éviter d'être à nouveau victime d'un vol.

