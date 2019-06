Les jeunes apprentis mosellans et l’artiste JR s’exposent en gare de Metz

Depuis ce lundi et jusqu’au 8 juillet, 28 portraits d’apprentis mosellans sont exposés à la gare de Metz. C’est l’opération "Réussir ensemble", organisée par la Chambre des métiers et de l’artisanat de Moselle et intégrée au concept "Inside out" de l’artiste français JR.

Metz, France

A l’occasion de ses 120 ans, la Chambre des métiers et de l’artisanat de Moselle met ses apprentis et maîtres d'apprentissage à l’honneur dans l’un des halls de la gare de Metz. 28 portraits noir et blanc, grand format, intégrés au projet participatif "Inside out" de l’artiste français JR.

"Susciter l’envie", "des regards épanouis"

"On a voulu à la fois incarner la diversité, la mixité et l’ouverture de nos métiers à tous les jeunes. Ils sont issus de l’ensemble du territoire mosellan. L’idée de base, c’était que tous les territoires de notre département soient couverts et que les 28 principaux métiers (sur 250) soient la démonstration de la diversité des métiers que nous proposons. L’idée c’est de susciter l’envie et les regards des jeunes, épanouis, souriants, montrent qu’ils se sentent bien dans la vie, notamment grâce à leur métier. C’est un message fort que nous voulons porter", explique Dominique Klein, le secrétaire général de la Chambre des métiers et de l’artisanat de Moselle. Les visages des jeunes apprentis seront aussi, aux côté de leurs maîtres, dans les pages du prochain numéro du Monde des artisans, le magazine de la Chambre des métiers.

Portraits issus de l'exposition "Réussir ensemble" - CMA57

Dans le Grand-Est, près de 16 000 places d’apprentis sont disponibles chaque année dans les entreprises, dont plus de 3000 en Moselle. D’après la chambre des métiers et de l’artisanat de Moselle, il y a des besoins dans toutes les filières et près de 83% des apprentis trouvent du travail à l’issue de leur formation.