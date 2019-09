Les jeunes Avignonnais se mobilisent pour le climat

Plus de 500 élèves étaient dans les rues d'Avignon ce vendredi 20 septembre pour faire entendre leur voix dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Ils étaient plus de 500 élèves dans le cortège. La marche a duré deux heures.

Avignon, France

"Papa, maman, désolé, je sèche comme la planète !" Ils étaient plus de 500 ce vendredi 20 septembre à déambuler dans les rues d'Avignon pour lutter contre le réchauffement climatique. Des collégiens, lycéens, étudiants, et même quelques adultes et retraités sont partis du pont d'Avignon pour une marche de deux heures à travers plusieurs lieux emblématiques de la ville.

5 000 rassemblements simultanés dans le monde

L'opération, lancée par le mouvement Youth for Climate Avignon, s'intégrait dans une mobilisation mondiale. En Australie, aux Etats-Unis, en Europe... Plus de 5 000 rassemblements ont eu lieu le même jour. Un symbole fort qui n'avait qu'un objectif : faire bouger les dirigeants et chef d'états qui se réuniront dans quelques jours pour un sommet spécial sur le climat à l'ONU.

"On n'a plus le temps !" (Mathis, de Youth for Climate Avignon)

"Les petits gestes du quotidien ne suffisent plus, déplore Mathis, membre de l'équipe organisatrice. Maintenant, l'urgence est telle qu'il faut se regrouper, et faire réagir les personnes qui peuvent prendre des décisions, même au niveau local, national voire international, pour obtenir une réaction importante. On n'a plus le temps !"

Les opérations continuent encore tout le long du week-end. Tous les rendez-vous sont à retrouver sur la page Facebook de Youth for Climate Avignon.