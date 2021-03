Des jeunes Chambériens manifestent pour "ne pas laisser un monde bourré de crises aux générations futures"

Ce vendredi 19 mars, une trentaine de jeunes sont réunis devant le palais de justice à Chambéry (Savoie). Ils participent au mouvement "Youth for Climate", pour l'écologie et le climat. Les intermittents du spectacle ont rejoint la mobilisation pour demander la réouverture des lieux culturels.

Trente-cinq manifestations organisées par le mouvement "Youth for Climate" ont lieu vendredi 19 et samedi 20 mars en France pour dénoncer la faiblesse de la loi climat du gouvernement. À Chambéry, ils étaient une trentaine à occuper la place du palais de justice, vendredi matin. Le mouvement a été rejoint par les intermittents du spectacle, en musique, pour demander la réouverture des lieux culturels et faire converger les luttes.

"La lutte ne peut pas être climatique sans être sociale, et ne peut pas être sociale sans être climatique." - Myrtille, 17 ans

Les jeunes réalisent des pancartes toute la journée pour demander une action climatique de la part du gouvernement © Radio France - Justine Leblond

Parmi les jeunes présents au rassemblement, il y a Kuma, âgé de 18 ans. "On est là aujourd'hui pour dénoncer cette crise écologique, sociale et culturelle qui nous tombe dessus depuis plus d'un an maintenant", explique le jeune. Il est investi depuis deux ans dans le mouvement "Youth for Climate". Pour lui, les choses ne bougent pas assez vite : "Honnêtement, il n'y a pas grand chose qui s'est passé depuis deux ans au niveau du gouvernement. C'est pour cela qu'on se mobilise de plus en plus." Seulement, les jeunes sont un peu bloqués par la situation sanitaire : "Avec la Covid, on se limite à des actions légales. Notre objectif, c'est juste que le gouvernement nous voit et qu'on ait de la visibilité... que ça change en fait !"

Prendre en compte la Convention citoyenne pour le climat

Myrtille et Kuma, organisateurs du rassemblement à Chambéry, aimeraient que la Convention citoyenne pour le climat (CCC) soit réellement prise en compte et appliquée. "Les 150 propositions ont quasiment toutes été rejetées ou affaiblies. C'est clairement inadmissible ! C'est la preuve que rien ne bouge au niveau du gouvernement." Cette journée de mobilisation s'inscrit dans l'appel international à manifester du mouvement "Fridays for future" :

Un mouvement rejoint par les intermittents du spectacle

Au programme pendant cette journée d'occupation : de la musique, des danses et la réalisation de pancartes à la peinture. Le mouvement a été rejoint par les intermittents du spectacles. Pour les deux groupes militants, il est important de faire converger les luttes.

Loïc est technicien intermittent dans l'audiovisuel. Il fait partie du collectif culturel qui occupe Malraux, la scène nationale de Chambéry, depuis mardi. "La jeunesse est fortement touchée par la crise. En plus de cela, ils n'ont plus accès à la culture. Un arrêté préfectoral récent a fait arrêter tous les projets de théâtre dans les collèges et les lycées. Des séances culturelles scolaires ont été annulées à Malraux, c'est très dommageable pour la jeunesse." Rejoindre le mouvement a aussi permis de donner un "côté festif" à la mobilisation.