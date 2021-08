Les jeunes d'Hasparren occupent une maison vide pour réclamer un gaztetxe

Les jeunes privés de local depuis un an et demi veulent dénoncer leur situation. Depuis samedi, ils occupent une maison vide du centre-ville d'Hasparren. Ils comptent y développer diverses activités. La maire d'Hasparren regrette d'avoir été mise devant le fait accompli.

Depuis le 31 janvier 2020, les jeunes d'Hasparren sont privés de gaztetxe, ce local de rencontre où les jeunes peuvent développer diverses activités, des cours, des concerts ou des formations. Il en existe dans presque toutes les communes important du Pays Basque, mais à Hasparren, "Ttattola", le précédent gaztetxe, a fermé, le propriétaire souhaitant récupérer le local pour son usage privé.

Depuis un an et demi donc, les jeunes hazpandar sont à la rue. Ils ont bien tenté de trouvé une solution avec l'ancienne comme la nouvelle municipalité, qui s'est montrée ouverte à la discussion mais n'a pas de local à proposer. Ils ont décidé d'aller occuper un bâtiment du centre-ville, tout près de la mairie, rue Jean Lissar, un bâtiment inoccupée depuis onze ans selon les membres du Gaztetxe. Pour Naia, membre du gaztetxe, "_on a décidé de s'approprier ce bâtiment, pour en faire un lieu culturel, social, en plein centre ville et de faire des travaux_. C'est vide depuis onze ans et nous voulons en faire un espace de vie collectif". Ce manque de local pour les jeunes s'inscrit dans une problématique générale, souligne Naia : "à Hasparren il y a 513 maisons libres actuellement, entre les maisons vides et les résidences secondaires, donc on se sentait totalement légitimes pour investir un lieu comme ça".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Etonnement de la municipalité

La maire d'Hasparren pour sa part, Isabelle Pargade, se dit étonnée de l'action menée par les jeunes du gaztetxe et regrette d'avoir été mise devant le fait accompli : "Nous avons eu un dialogue très constructif avec le gaztetxe depuis notre prise de fonction. Nous avions convenu qu'ils devaient chercher un lieu puisque la mairie n'a pas de local à proposer. Il n'y a pas que le gaztetxe à qui il manque des locaux à Hasparren. On n'obtient pas les choses par la pression, on obtient les choses par la construction, et en se sortant les mains des poches et en cherchant des solutions". Isabelle Pargade souligne aussi que plusieurs des jeunes sont originaires des communes avoisinantes et leur suggère de chercher des locaux dans leurs communes respectives.