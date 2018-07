Ils ont débroussaillé, désherbé, nettoyé, et dallé le sol du Fort de l'OTAN, au Salbert. La nouvelle promotion de l'Epide (Etablissement pour l'insertion dans l'emploi) de Belfort vient d'achever ce chantier, qui marque le coup d'envoi de leur accompagnement au sein de la structure. L'Epide de Belfort a pour vocation d'aider les jeunes de 18 à 25 ans à s'insérer professionnellement. La structure accompagne chaque année 180 jeunes; 65% d'entre eux trouvent un emploi après leur passage par l'établissement.

Le chantier de rénovation du fort de l'OTAN, au Salbert, vise avant tout à développer de la cohésion au sein de groupe des nouveaux entrants de l'Epide de Belfort. "Nous sommes d'inspiration militaire. L'idée, c'est de travailler sur la solidarité. _On reprend les valeurs de la République : Liberté, égalité, fraternité_" détaille Cécile Brunel, qui a encadré le groupe de jeunes de l'Epide sur ce chantier.

"On est dans de l'insertion pour l'emploi, donc on réfléchit sur comment on travaille en équipe (...) C'est la même chose dans le monde du travail : on ne choisit pas forcément ses collègues, on est pas obligé de les apprécier, mais il faut pouvoir fonctionner ensemble pour un but commun." - Cécile Brunel, Epide de Belfort