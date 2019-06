Contre la grossophobie, des jeunes de Tarnos et l'animateur de télé Magloire lancent une campagne

L'animateur Magloire et des jeunes de Tarnos ont participé lundi à une séance photo sur l'une des plages de Tarnos (40). Le but : participer à une campagne contre la grossophobie, la discrimination anti-gros(se). Le tout, avant la réalisation d'un court métrage fin juin.

Magloire et les membres de city@jeunes de Tarnos à la plage du métro

Tarnos, France

Il avait promis d'arriver à 16 heures. C'est cinq minutes après que Magloire, l'animateur de télévision, débarque sur la plage du Métro à Tarnos. Des adolescents tarnosiens, tous membres de l'association city@jeunes, l'accueillent. Pendant une petite heure malgré la fraîcheur et un petit vent soutenu, ils se plient toutes et tous à une séance photo.

Magloire sur la plage de Tarnos © Radio France - Jacques Pons

Lunettes noires, bermuda, chemisette bleu et grande écharpe au cou, l'animateur TV Magloire se voit. Tout comme ses formes ! Il assume son obésité et franchit, dit-il, depuis bien longtemps, un tabou : paraître tel quel, dans un lieu public, avec ses kilos en trop et une énergie étonnante.

Magloire contre la grossophobie Copier

Séance photo au blockhaus de la plage du Métro © Radio France - Jacques Pons

Les photos réalisées ce lundi sont destinées à une affiche annonçant une campagne contre la "grossophobie". Il s'agit d'une des multiples discriminations dont notre société est victime après le racisme et l'homophobie. Après l'affiche il y aura un court-métrage réalisé par des professionnels (bénévolement) avec les adolescents de Tarnos. Trois jours de tournage le 28, 29 et 30 juin.

Noam, Pierre, Elina et Maeva, Copier

Magloire et les ados tarnosiens de city@jeunes © Radio France - Jacques Pons

Le clip dont le scénario contre la grossophobie est conçu par les ados de city@jeunes devrait ensuite circuler dans les établissements de Tarnos "et aussi dans quelques festivals" insiste Magloire.