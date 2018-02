Les adolescents fument moins de tabac et de cannabis, et boivent moins d'alcool, selon une étude réalisée en 2017 auprès de jeunes de 17 ans et publiées ce mardi par l'observatoire français des drogues et des toxicomanies.

Moins de quatre jeunes de 17 ans sur dix disent avoir déjà fumé du cannabis, en 2017. C'est le niveau le plus bas enregistré depuis 2000 par l'observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), qui publie une étude ce mardi : il est passé de 47,8% en 2017 à 39,1% l'année dernière. Mais attention, le taux de consommation régulière de cannabis (7,2% en baisse de deux points par rapport à 2014) reste l'un des plus élevés d'Europe.

Un quart des jeunes de 17 ans déclarent fumer du tabac régulièrement

Des chiffres qui sont également en baisse pour le tabac. Six ados de 17 ans sur dix déclarent avoir déjà essayé le tabac, contre sept sur dix en 2014, et un quart fument régulièrement, près d'un tiers il y a quatre ans. Par ailleurs, l'âge moyen de la première cigarette augmente : 14 ans et cinq mois en 2017 contre 14 ans en 2014.

Les garçons plus concernés par ces comportements que les filles

Si l'alcool reste très largement expérimentée par les adolescents - deux tiers des jeunes de 17 ans en ont bu au moins une fois dans l'année - sa consommation diminue elle aussi : ils étaient 72% en 2014. Une baisse qui concerne également les usages réguliers, c'est à dire plus de dix fois par mois : 8,4%, contre 12,3% en 2014.

Les garçons restent les plus concernés : ils sont presque trois fois plus nombreux que les filles. Concernant les substances illicites autres que le cannabis, dites "drogues dures", comme l'ecstasy, la MDMA ou encore la cocaïne, elles ne sont essayées que par une minorité de jeunes, avec 6,8% des adolescents concernés contre 8,8 en 2014.

Les adolescents sont pleins de surprise, leurs comportements sont très variables, soumis aux effets de mode" - Stanislas Spilka, responsable des enquêtes statistiques à l'OFDT

Mais attention, cette baisse générale doit être analysée "avec précaution", souligne Stanislas Spilka, responsables des enquêtes statistiques à l'OFDT. "Les adolescents sont pleins de surprise, leurs comportements sont très variables, soumis aux effets de mode". Et pour le président de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, Nicolas Prisse, il faut maintenir "la vigilance" et "la mobilisation collective" face à des résultats "qui peuvent être encore fragiles".