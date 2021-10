Les jeunes ligériens expérimentent des outils pour lutter contre les "fake news"

La confédération des MJC de France, les maisons de la jeunesse et de la culture, a lancé "Des-infox", pour aider les jeunes à aiguiser leur esprit critique et à démêler le vrai du faux sur les réseaux sociaux. La Loire fait partie des premiers départements en France à expérimenter le dispositif.

La confédération des MJC de France, les maisons de la jeunesse et de la culture, a lancé "Des-infox". Ce sont des ateliers pour aider les jeunes à aiguiser leur esprit critique et à démêler le vrai du faux sur les réseaux sociaux. La Loire fait partie des premiers départements en France à expérimenter le dispositif. Des lycéens stéphanois se sont prêtés au jeu à la MJC des Tilleuls.

Vérifier, recouper et comprendre une info

"Si je vous dis, Kim Kardashian vient d'acheter une maison sur Sainté ! Comment vous-faire pour vérifier ça ?" Mathieu, animateur à la MJC lance le débat face à des ados, qui rigolent dans un premier temps mais qui réagissent très vite. "Bein, je vais voir sur le compte Insta de Kim Kardashian, je vais regarder ses interviews pour vérifier" lance Aya, lycéenne de 15 ans, super connectée. La vérification d'une information, c'est le premier pas, ensuite plusieurs paramètres entrent en jeu.

On en a besoin car on ne sait pas toujours à quoi ou qui se fier et ça nous montre comment s'informer correctement - Aya, 15 ans

Avec les ateliers "Des-infox", les animateurs ont six modules pour guider les jeunes et leur apprendre à aiguiser leur esprit critique. "On va notamment leur apprendre à évaluer une info en fonction de qui la donne : des scientifiques, des experts, des "on dit" ou des témoignages rapportés" indique Mathieu. Pendant près de deux heures, les lycéens réfléchissent collectivement et débattent grâce à plusieurs ateliers, notamment radiophoniques. Bilan positif pour Aya : "je pense qu'on en a besoin car on ne sait pas toujours à quoi ou qui se fier et ça nous montre comment s'informer correctement".

Les ateliers "Des-infox" vont être déployés dans plusieurs MJC de la Loire :