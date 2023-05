"Les incivilités sont perpétuelles" témoigne un ex-maire de Dordogne

Sur la seule année 2021, 1186 élus ont porté plainte pour violences et 419 outrages ont été recensés. Les maires dénoncent l'augmentation des incivilités dont ils sont victimes. A Saint-Brévin en Loire-Atlantique, le maire a démissionné après l'incendie de sa maison. En 2019, dans le Var, le maire de Signes était mort, percuté par une camionnette alors qu'il faisait son métier d'élu de terrain . L'ex-maire de Nontron, Pascal Bourdeau, témoigne sur France Bleu Périgord. Il a fait le choix de ne pas se représenter aux municipales en 2020. Après avoir été pris à partie à propos des réfugiés Syriens qu'il avait accueilli sur sa commune.

L'ex-Maire raconte les " incivilités perpétuelles"

"Avec mon conseil municipal, j'avais décidé d'accueillir deux familles de réfugiés syriens qui fuyaient la guerre. Comme on a pu le faire pendant la deuxième guerre mondiale, à l'accueil de ces gens d'Alsace venus en Dordogne. Quelques jours après, sur les réseaux sociaux, on a demandé ma tête. Il fallait couper la tête du maire de Nontron. Mon fils a été très choqué et m'a appelé et m'a dit "Qu'est ce qui se passe, papa? On veut ta tête". Ca m'a fortement choqué et je me suis dit "à quoi bon poursuivre?" J'ai décidé de ne pas me représenter."

Pascal Bourdeau raconte les incivilités qui font partie de son quotidien : "J'ai été pris à partie dans la rue parce que je n'avais pas réalisé des travaux sur une voirie chez un Nontronnais qui m'a reproché de ne pas aller assez vite. Alors je lui ai répondu que je ne pouvais pas parce qu'il y avait des problèmes financiers. Il m'a dit "J'en ai rien à faire. Vous avez voulu être maire, c'est votre problème". Les incivilités sont perpétuelles, que ce soit pour les ordures ménagères, pour les conflits de voisinage. On est pris à partie en permanence. C'est vrai que c'est hyper compliqué et hypertendu."

