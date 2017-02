"Les jeunes ont encore envie de devenir agriculteurs" D.Aubine, le directeur du lycée de Rouillon

VIDEO : à l'occasion des 50 ans du lycée agricole de Rouillon, son directeur fait le point sur les aménagements de l'établissement et les effectifs.

Dominique Aubine, le directeur du lycée agricole de Rouillon était notre invité ce vendredi. L'occasion de faire le point sur l'évolution des effectifs après deux années de crise agricole.

Les effectifs sont à la hausse

L'établissement va fêter ses 50 ans le 13 mai prochain. Alors, que s'est-il passé en 50 ans ? " À l'époque, l'établissement a été construit pour recevoir 400 élèves" nous dit Dominique Aubine le directeur du lycée agricole de Rouillon, "et aujourd'hui il reçoit 450 élèves, 180 apprentis, et une centaine de personnes en formation adulte. Effectivement, malgré la crise, la rentrée dernière a été très intéressante pour nous en terme de recrutement. Ce que l'on sait, c'est que certes, il y a eu la crise agricole, mais paradoxalement il y a aussi des emplois en agriculture, en agro-équipement, et en agro-alimentaire. Ce sont des métiers qui restent tendus en terme de recrutement. Aujourd'hui, la moitié des élèves sont des enfants d'agriculteurs, pour le reste ce sont des gens ruraux et urbains qui s'intéressent à l'agriculture".

Deux poulaillers de 400 m2 en septembre

"Il y a eu beaucoup d'investissements ces derniers mois" rajoute Dominique Aubine, le directeur du lycée agricole de Rouillon. "Nous avons reconstruit des ateliers, un centre de documentation. Nous avons aussi réorganisé l'exploitation agricole pour en faire un véritable outil de formation. Nous avons 60 vaches laitières et on produit 500.000 litres de lait par an. Et bientôt, nous allons avoir deux poulailler de 400 m2. Nous allons être producteur de volailles de Loué. La filière avicole a souhaité à ce qu'il y ait beaucoup plus de contenus de formation en aviculture. alors, on ne peut pas acheter encore le lait ou les œufs chez nous mais on s'intéresse de près à l'agriculture péri-urbaine et c'est un dossier qui va se mettre en place en 2018".