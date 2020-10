Les jeunes sans enfant qui touchent les APL ne bénéficieront pas de l'aide exceptionnelle du gouvernement

L'aide d'urgence exceptionnel de 150 euros pour les bénéficiaires du RSA et des APL ne va pas profiter à tous les jeunes. Pourtant l'exécutif a laissé entendre le contraire. Mercredi soir, Emmanuel Macron annonçait une aide pour les plus précaires. Hier soir, le gouvernement a précisé les choses, excluant de fait les 18-25 ans qui n'ont pas d'enfant de tout soutien financier.

Plus rien pour les jeunes

Avec le renforcement des restrictions sanitaires, le président de la République a voulu montrer que personne ne serait oublié des aides prévues pour soutenir l'économie et les plus faibles. Ainsi, Emmanuel Macron a annoncé "une aide exceptionnelle pendant les 6 semaines qui viennent de 150 euros plus 100 euros par enfant" pour les bénéficiaires du RSA et des APL.

Si les 18-25 ans sont de façon générale exclus du RSA (il faut avoir 25 ans pour le toucher), ces derniers pouvaient respirer en entendant le chef de l'Etat dire que ceux qui touchent les APL, dont ils font partie, auront droit à une aide exceptionnelle. Mais hier, le gouvernement a corrigé le tir.

Pas une mais deux aides

En réalité, il n'y aura pas une mais deux aides. La première, de 150 euros, pour les bénéficiaires du RSA, avec un complément pour chaque enfant. La seconde aide, d'un montant de 100 euros, concerne les bénéficiaires des APL, les aides au logement, à condition qu'ils aient au moins un enfant. De fait, cela exclut l'immense majorité des 18-25 ans, qui ne vont donc pas bénéficier du coup pouce promis par le gouvernement.

"Ça créé beaucoup de confusion et d'inquiétude parce que les jeunes, tout le monde le sait, sont parmi les plus fragilisés par cette crise sanitaire, économique et sociale. C'est incompréhensible, c'est même insupportable. Un peu de compassion ! Un peu d'écoute ! S'ils n'ont rien, il ne vont pas pouvoir s'en sortir ! J'espère que le gouvernement va redresser le tir", déplore Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre.