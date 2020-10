Les jeunes sapeurs pompiers du Gard en formation ce samedi à Uzès

Léo et Romain ont travaillé en binôme pour cette évaluation en tant que jeune pompier du Gard

Ils étaient vingt-quatre jeunes pompiers du Gard, respectivement rattachés aux casernes d'Uzès et de Saint-Hippolyte-du-Fort, réunis ce samedi dans la cour de l'école Jean Macé à Uzès. Alors qu'ils ont l'habitude de s’y entraîner la plupart des samedis de l'année, cette fois, ils devaient être évalués afin de valider leurs enseignements acquis jusqu’alors.

Recrutés entre l'âge de 13 et 14 ans, ils ont près de quatre années pour évoluer dans ce parcours d'apprentissage dispensé par des pompiers qui les encadrent sur leur temps libre. Les jeunes travaillent toujours en binôme et c'est cet esprit d’équipe qui séduit la plupart d'entre eux :

Le fait de s’entraider, la cohésion, le sport aussi et le fait de travailler ensemble - Emma, 16 ans, jeune pompier du Gard

Emma valide ses connaissances de l'appareil respiratoire isolant (ARI) avec son formateur © Radio France - Natacha Kadur

Solidarité et entraide

Pour Jérôme Arifont, leur formateur, " il faut être passionné, notamment pour les pompiers volontaires qui font ça sur leur temps libre. Notre métier demande de plus en plus de technicité, surtout sur la partie incendies et inondations."

Pour cela, tous s'appuient sur la force du collectif : cultiver la confiance avec son binôme pour s'assurer d'une bonne coordination, garante de la sécurité. Dans cette fonction plus qu'ailleurs, il est essentiel de bien travailler ensemble pour mieux garder son sang-froid dans les situations dangereuses ou difficiles.

Vivre en groupe, c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment testé auparavant. Cela m'apporte beaucoup personnellement, ce sont des leçons de vie - Julien, 16 ans, jeune pompier

Un engagement que la plupart d'entre eux vivent comme une profession de foi : " C'est une responsabilité car les gens viennent nous voir en premier lieu si ils ont un problème", ajoute Julien.

Pour Jérôme Arifont, c'est un véritable engagement citoyen :

En ces temps d’épidémie, nous voulons montrer que nous sommes solidaires envers toute la population , notamment dans les quartiers dits d'éducation prioritaire, où les pompiers rencontrent parfois quelques difficultés. Les valeurs que nous défendons, la solidarité et l’entraide, sont valables partout sur le territoire national - Jérôme Arifont, pompier du Gard

Deux jeunes pompiers du Gard réalisent une manœuvre d''installation d'une lance à mousse © Radio France - Natacha Kadur

Les formateurs posent des questions aux jeunes pompiers du Gard pour valider leurs connaissances du matériel © Radio France - Natacha Kadur