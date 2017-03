Les jeunes sapeurs pompiers du Grand Est réunis à Masevaux ce week-end

400 jeunes sapeurs du Grand Est étaient réunis ce samedi à Masevaux (Haut-Rhin), pour la finale de cross régional des JSP, Jeunes Sapeurs Pompiers. L'occasion de rencontrer des jeunes motivés. Ils seront bientôt, en tant que volontaires ou professionnels, dans les casernes.

400 jeunes sapeurs pompiers du Grand Est se sont réunis ce samedi à Masevaux, pour participer à la finale régionale de cross. L'occasion d'aller à la rencontre de ceux et celles qui seront bientôt les nouvelles recrues des casernes.

Dans le Haut-Rhin, il y a près de 1 300 jeunes sapeurs pompiers, on en compte près de 700 dans le Bas-Rhin. Des jeunes qui sont âgés entre 12 et 19 ans et qui seront les futures recrues de demain. Ils deviendront peut-être les futurs pompiers volontaires ou pompiers professionnels.

"Quand j'étais petit, j'entendais la sirène des pompiers et j'allais à la fenêtre les regarder": Joseph-Antoine, jeune sapeur pompier volontaire

Les Jeunes Sapeurs Pompiers sont amenés à faire du sport régulièrement. Ils s'entrainent également une à deux fois par semaine dans les casernes pour les manœuvres. Ces jeunes sont avant tout des passionnés. Ils aiment l'action et servir les autres.

"C'est surtout pour aider les gens. Quand j'étais petit et quand j'entendais les pompiers, j'allais tout de suite à la fenêtre. Ce qui me fascine, c'est de les voir quand il y a un incendie, ils montent dans les immeubles avec la grande échelle," s'exclame Joseph-Antoine Gérum, Jeune Sapeur Pompier dans le Haut-Rhin.

Joseph-Antoine passionné par les pompiers Partager le son sur : Copier

Illustration pompiers © Radio France - Guillaume Chhum

"On leur apprend à vivre ensemble, des choses toutes simples qui leur serviront de repères, pour leur devenir de sapeur pompier": le lieutenant Alexandre Binder

Lors de leur formation, les Jeunes Sapeurs Pompiers sont encadrés par des pompiers confirmés. C'est une vraie école de la vie. " On leur apprend des choses toutes simples, comme faire la vaisselle ensemble, nettoyer les locaux ensemble, ne pas se servir en premier lors des repas. Des repères qui leur serviront plus tard dans leur vie professionnelle et recherche de stages," souligne le lieutenant Alexandre Binder, chargé d'encadrer les jeunes sur le Haut-Rhin.

Les Jeunes Sapeurs Pompiers peuvent après leur formation passer le Brevet National des Jeunes Sapeurs Pompiers. Cela leur donnera le droit d'intégrer une caserne ou un centre de première intervention en tant que volontaire ou professionnel.

La formation débute dès l'âge de 12 ans, il faut se renseigner auprès des casernes ou centres de premiers secours.