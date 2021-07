Les jeunes vont-ils se faire vacciner pour profiter des festivals, de la réouverture des discothèques ?

Alors que certains établissements -comme les boîtes de nuit par exemple- sont sur le point de rouvrir et demanderont aux personnes voulant en profiter de produire un pass sanitaire, cela va-t-il inciter les jeunes à se faire vacciner contre la Covid-19 ? On a posé la question à certains à Dijon.

Alors que les cas de Covid-19 ont tendance à repartir à la hausse depuis fin juin en France, boostés par le variant Delta, les autorités sanitaires et le gouvernement redoutent une quatrième vague durant l'été.

La crainte d'une quatrième vague

La couverture vaccinale -et ces 51,8% de Français qui ont reçu au moins une dose - serait encore trop basse pour enrayer la dynamique épidémique. A côté de cela il y a la vie de tous les jours, les vacances d'été, les discothèques qui doivent rouvrir, les voyages à l'étranger ou les festivals où l'on va vous demander de produire un pass sanitaire...

Les jeunes assez favorables à la vaccination

Ces nouvelles contraintes incitent-elles nos jeunes à se faire vacciner ou pas ? Nous avons posé la question à certains d'entre eux, âgés de 14 à 24 ans, dans les rues de Dijon. Louna a 21 ans, elle explique qu'elle n'est "pas encore vaccinée et n'a pas forcément prévue une date de vaccination" mais qu'elle "n'est pas opposée à cela même si je ne suis pas sûr d'en avoir besoin pendant mes vacances pour l'instant".

Ces jeunes gens croisés à Dijon sont plutôt favorables à la vaccination Copier

J'attends que mes parents le fassent, j'irai après

Simon, 14 ans, lui non plus n'est pas encore vacciné "on ne me l'a pas encore proposé mais je pourrais me faire vacciner facilement, j'attends que mes parents le fassent et j'irai après". Inès, 18 ans, elle est déjà vaccinée "parce que je pars en Corse cet été et que je préférais faire le pass sanitaire". "Tout mes amis ce sont fait vacciner pour pouvoir faire plein de choses et éviter d'avoir à faire des tests tout le temps" ajoute la jeune femme.

Je n'irai pas me faire vacciner

Gabriel, 19 ans, lui n'envisage pas du tout la vaccination. _"Parce que je pense qu'il y a d'autres moyens pour se protéger d'un pareil virus comme l'hygiène et je pense qu'il faut arrêter de 'psychoter' en permanence, ça peut éviter de tomber malade". Son amie Mathilde, elle a reçu la première dose "pour profiter des concerts de l'été", elle n'a pas encore son pass sanitaire mais c'est pour bientôt. Mathilde reconnaît avoir fait la démarche "pour faire plaisir" à son entourage mais au fond "je m'en fous un peu"_.

Le rôle des médecins généralistes

Comment décider les indécis ? En faisant appel aux médecins généralistes ils sont incités à solliciter leurs patients qui n'auraient pas encore franchis le pas. Thierry Verneyre, médecin généraliste à Meursault n'appelle pas ses patients mais il tente de les convaincre à son cabinet. "J'incite tous les gens qui me posent la question à se faire vacciner sauf s'il y a des antécédents d'allergies importants et je leur conseille surtout les vaccins à ARN messager."

Casser la chaîne de contamination

Pour le médecin il s'agit de "casser la chaîne de contamination" et les "gens acceptent et comprennent" ce message même si chez certains "il y a une peur un peu irrationnelle du vaccin". Thierry Verneyre relativise cette angoisse. "La recherche sur les ARN messager est faite depuis plus de vingt ans, c'est une chance pour nous d'avoir trouvé un vaccin aussi efficace au moment de l'épidémie, il faut savoir la saisir."

La Bourgogne-Franche-Comté n'est pas la région la plus touchée

Le variant Delta est désormais majoritaire dans six régions : Provence-Alpes-Côte d'Azur 64% des contaminations, la Corse (55,6%), l'Île-de-France (54,1%), la Normandie (52,9%), la Nouvelle-Aquitaine (52,6%) et l'Auvergne-Rhône-Alpes (50,6%). La Bourgogne-Franche-Comté est assez loin derrière mais n'est pas épargnée pour autant avec 44,7%.

Retrouvez nos reportages dans la matinale de France Bleu Bourgogne ce jeudi 8 juillet 2021 de 6H à 9H (98.3 ou 103.7)