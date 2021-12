EDEIS va devoir trouver un nouveau nom pour "Les Jeux de l'Empereur" à Nîmes

C'est une petite revanche pour Culturespaces, l'ancien délégataire des monuments romains à Nîmes. EDEIS qui lui a succédé, ne pourra pas utiliser le nom "Les Jeux de l'Empereur" pour la reconstitution organisée dans les arènes de Nîmes autour d'un épisode de l'histoire romaine. L'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle a estimé que ce nom était trop proche du nom "Les grands jeux romains" déposé par Culturespaces. On devrait connaître la semaine prochaine le nom finalement retenu pour ce spectacle qui rassemble plusieurs centaines de reconstituteurs dans les arènes et les rues de Nîmes chaque année depuis 2010. EDEIS a d'ores et déjà programmé le spectacle du 6 au 8 mai 2022. Le thème retenu : l'Empereur Hadrien.

.