Les Jeux olympiques 2024 de Paris seront diffusés gratuitement sur France télévisions

Avant même le coup d'envoi de la compétition, le groupe audiovisuel public remporte l'or : les droits de diffusion de l'événement sportif le plus regardé au monde, face à M6 et TF1. 32 compétitions, 3 000 heures d'épreuves... Du sport gratuit à la télé pendant deux semaines.

La médaille pour France télévisions. L'ensemble des épreuves des Jeux olympiques 2024 seront à retrouver sur les chaînes du groupe du 26 juillet au 11 août, les seules à diffuser en clair l'événement. La présidente de France télé, Delphine Ernotte, a annoncé la bonne nouvelle lundi 22 avril 2019 au soir sur son compte Twitter. Pourtant, ce n'était pas gagné pour le groupe audiovisuel public. La direction s'est battue pour obtenir la diffusion des jeux de 2024, organisés pour la première fois depuis cent ans à Paris, achetés au groupe américain Discovery face à des concurrents coriaces, M6 et TF1. Un sacré investissement pour de belles retombées.

Honneur et fierté de vous annoncer que nous avons signé avec @Discovery un partenariat exceptionnel qui attribue à @francetele l’exclusivité des droits audiovisuels en clair et en direct pour les #JO2024 à #Paris, c’est un succès majeur pour le #servicepublic 👏📺👏 pic.twitter.com/rqMKYRlhY1 — Delphine Ernotte (@DelphineErnotte) April 22, 2019

Toutes les caméras du groupe sont sur le coup

L'essentiel des épreuves seront diffusées sur France 2 et France 3. Des interviews de sportifs seront diffusés sur la chaîne franceinfo et les "première" en Outre-Mer. Une web télé est même créée pour l'occasion afin d'atteindre un public encore plus large. En tout, il s'agit de 3 000 heures d'épreuves des 32 disciplines, dont les sports collectifs à forte audience comme le basket-ball et le handball.

"C'est une très grande fierté pour France télévisions d'être arrivé au terme de cette négociation. On est arrivé devant le groupe Discovery avec une proposition très globale. Un savoir-faire éditorial connu et reconnu de tous", a expliqué Laurent-Eric Le Lay, directeur des Sports de France télé. France 2 et ses petites sœurs retransmettent les JO depuis 1998.

Combien ça coûte ?

Le montant de la transaction reste confidentiel. Aucun chiffre ne fuite, mais il s'agirait de plusieurs millions d'euros. Le groupe qui a signé avec France télévisions parlait il y a quelques mois d'un montant digne d'une coupe du monde. La dernière représentait 130 millions d'euros.

Avec cet investissement conséquent, le groupe espère de belles retombées économiques, comme la BBC One qui a diffusé les JO de Londres en 2012 et réalisé, rien qu'avec la cérémonie d'ouverture, les meilleures audiences des chaînes britanniques en l'espace de 14 ans.