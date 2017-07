"Les Jeux Olympiques à Marseille : un accélérateur de projets", Richard Miron, maire adjoint délégué au sport

La candidature de Paris étant retenue, Marseille est assuré d'accueillir une partie des Jeux Olympiques : les épreuves de voile dans la rade et des matches de foot à l'Orange Vélodrome. L'adjoint au sport Richard Miron est enthousiaste. Il était l'invité de France Bleu Provence ce mercredi matin.

France Bleu Provence : Les Jeux Olympiques à Marseille en 2024 ou 2028, c'est fabuleux !

Richard Miron : Oui, c'est énorme ! D'autant plus formidable que le spectacle va commencer bien avant les Jeux ! Les équipes viendront reconnaître le plan d'eau et les conditions de courants et de vent : des entraînements et même des compétitions pré-olympiques !

FBP : Quels sont les aménagements nécessaires pour un tel événement ?

RM : Le village olympique, bien sûr, qui pourra ensuite transformé en résidence hôtelière. Il sera peut-être construit du côté du boulevard Schloesing, pas loin du Vélodrome et du Palais des Sports. Il faut aussi réaménager le secteur du CMV (le club de voile de Marseille) et le Pôle Voile qui devra être à la hauteur.

FBP: Et pour les compétitions ?

RM : L'idée, c'est que les qualifications se fassent sur l'ensemble de la rade et que les phases finales se déroulent à la sortie du CMV, Corniche Kennedy : nous installerons une très belle tribune d'environ 5.000 places.

FBP : Les Jeux Olympiques seront organisés en France probablement en 2024, mais peut-être en 2028, que préférez-vous pour Marseille ?

RM : On préfère 2024, parce qu'on se languit tous ! Et surtout, autant avoir les Jeux le plus tôt possible car ça va booster beaucoup de choses. Ca va améliorer les transports, le stationnement, l'accueil des touristes. Les JO, c'est un accélérateur de projets !

FBP : Organiser des JO, ça coûte très cher : qui va payer ?

RM : C'est le CIO (Comité International Olympique) qui finance l'organisation des Jeux. Et pour le reste, ce sont des investissements publics en veillant à ce qu'ils soient durables et qu'il en reste un héritage dont Marseille continuera à profiter.