Les JO de Tokyo reportés : les réactions des athlètes isérois

Le Comité International Olympique (CIO) a annoncé ce mardi avoir officiellement reporté les JO de Tokyo 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Les Jeux Olympiques auront lieu "au plus tard à l'été 2021" au Japon. Voici les premières réactions des athlètes isérois.

Mélina Robert-Michon : "On l'attendait comme les enfants attendent Noël, mais c'est plus sage pour la santé."

"On le sentait un peu venir," confie Mélina Robert-Michon. Médaillée d’argent lors des Jeux olympiques 2016 de Rio, la lanceuse de disque salue "une bonne nouvelle pour la santé des athlètes, des spectateurs, des populations." Toutefois la discobole iséroise reconnait que "ça fait quand même un petit quelque chose. c'est un événement qu'on prépare depuis longtemps, qu'on attend un peu comme les enfants attendent Noël." Pressentie pour être porte-drapeau de l'édition 2020, l'athlète originaire de Colombe en Nord-Isère, confie qu'elle sera "encore plus motivée dans quelques mois, ou dans un an, pour porter les couleurs de la France".

Mélina Robert-Michon sera en direct l'invitée de France Bleu Isère matin demain jeudi à 7h20.

"ce qui nous faisait le plus peur c'était une annulation" Laura Tarantola

Laura Tarantola (à droite) et sa coéquipière Claire Bové © Maxppp - Eric Marie

Le coup est rude aussi pour les athlètes qui devaient vivre leur première expérience olympique au Japon l'été prochain. C'est le cas de la rameuse grenobloise Laura Tarantola. Pour la vice championne d'europe de deux de couple "ça met un bon coup au moral" mais elle aussi n'est pas surprise "vu le contexte on s'y attendait, ce qui nous faisait le plus peur c'était une annulation, donc un report pour moi c'est la solution la plus intelligente".