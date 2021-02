Les joggeurs rouennais, bien équipés, bravent les températures glaciales

Des températures ressenties avoisinant les -10°C le matin. Une vague de froid frappe Rouen et plus globalement les départements de la Seine-Maritime et de l'Eure. Ce qui n'empêche pas les joggeurs de se retrouver pour courir. Bien équipés, ils font face à cette vague de froid.

Rodés à affronter le froid

Sur les quais de Rouen, Patrick s'apprête à partir pour une heure de course. "J'ai quatre épaisseurs, ça c'est un coupe-vent je vais le retirer, il me restera trois épaisseurs et ensuite j'ouvrirai les zip au fur et à mesure",explique-t-il à France Bleu Normandie. Le plan de ce Rouennais rodé à affronter le froid. "J'adore courir et c'est une drogue et quand je n'ai pas ma dose de footing je ne me sens pas bien. Et puis comme on court toute l'année, on ne sent pas la baisse des températures. On remet des épaisseurs et puis on a chaud", poursuit-il.

Avec une vingtaine d'autres joggeurs, ils vont partir pour une heure de footing. "On va faire du travail en triangle, des côtes", résume Nicolas. Il fait partie du collectif Urban Runners à Rouen, qui propose des footings gratuitement encadrés par des coachs. "La difficulté aujourd'hui ça va être le vent. Il est compliqué à gérer, c'est le vent qui donne froid quand on court avec la vitesse".

Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on est là - Gaétan, coach du collectif Urban Runners

"On se réchauffe dès qu'on court", ajoute Gaétan, un des coachs avant de poursuivre. "Le plus dur c'est d'arriver ici (quai de Boisguilbert). Une fois qu'on s'est retrouvé, on sait que l'on va passer un bon moment. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on est là. A aucun moment on n'annule les séances", conclut-il. En quatre ans d'existence, l'association n'a en effet annulé aucun footing. Et malgré le froid, une vingtaine de joggeurs participent toujours aux séances.

