Les jolies colonies de vacances sur le canal du nivernais

On part de moins en moins longtemps en colonie de vacances et on choisit des "colos" à thème : colo-poney, colo-exploration ou colo-Péniche comme le propose l’association "Découvertes" basée à Corbigny (58) pour des séjours d’une semaine entre l’Yonne et la Nièvre.

Quand les enfants embarquent à Clamecy dans la Nièvre, c’est souvent une complète découverte. "Ils s’imaginent" raconte Antonin l'un des animateurs, "des péniches beaucoup plus grandes et c’est assez étonnant de les voir prendre leur repères le premier jour, mais la surprise passée ils sont heureux comme tout ".

Les 6 péniches de l’association Découvertes emmènent 40 enfants de 8 à 15 ans et 12 adultes pour l’encadrement. Les enfants apprennent à piloter, aident au passage des écluses et se retrouvent en pleine nature. Ils ne se contentent pas de naviguer puisque chaque jour les équipages s’arrêtent dans un nouveau lieu et les activités changent en même temps que les paysages : kayak vélo escalade pèche astronomie. Amine qui habite l'Essonne a encore le souffle coupé et les yeux qui brillent quand il raconte sa séance d’escalade «le moniteur nous a fait descendre en rappel, ça allait trop vite et c’était trop bien ».

Les activités changent en même temps que les paysages : kayak, vélo, escalade, pèche, astronomie... © Radio France - Thierry Boulant

Tout est nouveau pour ses gamins d’île-de-France et de l’Oise et tout est beau, même les tâches a priori ingrates. Mateo, 12 ans, trouve le séjour "géniale" : "je fais des choses sur les péniches que je ne fais jamais" raconte t-il enthousiaste, "comme débarrasser la table ou faire la vaisselle. Je ne le fait jamais chez moi». Les enfants doivent faire preuve d’autonomie. "On est dans un espace restreint, on doit cohabiter et s’organiser" explique Zaia, la directrice, "les enfants participent à la préparation des repas, à la vaisselle et au rangement".

"Ces contraintes leur apportent beaucoup", analyse Baptiste un animateur qui accompagne un groupe d’enfant Epinay sous Sénart (Essonne), "il y a une vraie évolution du point de vue de la sociabilité parce que les enfants sont amené à côtoyer d’autres groupes d’enfants, ils font aussi beaucoup plus attention à la nature aux paysages et à la biodiversité. Il profite de chaque minute de cette expérience".

Pour un séjour d'une semaine en individuel dans cette colonie, il faut compter 479 euros.

La vie en "Colo-péniche" de Valentine, Amin, Matéo et les autres. Reportage de Thierry Boulant Copier

;