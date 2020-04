Les joueurs de l'Aj Auxerre offrent 50 repas par jour au personnel de l'hôpital jusqu'au 3 mai

A l’initiative de l’effectif professionnel, cinquante repas par jour seront livrés pour les équipes de nuit de l’hôpital d’Auxerre, pendant les deux prochaines semaines.

"Les joueurs réfléchissaient à un moyen d’apporter un peu de réconfort aux soignants en première ligne depuis le début de l’épidémie. " explique le club sur son site. Ils ont donc mis en place une cagnotte pour que le personnel de l’hôpital d’Auxerre puisse bénéficier de repas chauds.

700 repas

A partir de ce lundi et jusqu’au dimanche 3 mai, 700 repas au total, (50 repas plats et desserts par jour)seront livrés par "Festins "pour les équipes de nuit.

Le joueur Quentin Bernard explique sur le site officiel de l' Aja :"On avait envie de se rendre utiles et d’apporter un peu de confort et d’énergie au personnel soignant qui en a énormément besoin en ce moment. On a réfléchi tous ensemble et on a pensé à offrir des repas aux soignants de l’hôpital d’Auxerre. On a proposé cette idée à tous les salariés de l’AJA et tout le monde a répondu présent. C’est important d’être solidaires."